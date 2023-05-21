11民團連署遞交瑞士國會友台小組 籲挺台參與WHA

第76屆世界衛生大會（WHA）即將在瑞士日內瓦舉行，來自台灣的11個民團簽署聯合連署書，遞交瑞士聯邦國會友台小組共同主席瓦德，提案支持台灣參與WHA及友台法案。

台灣2009年曾以「中華台北」觀察員身分參與WHA，但2016年起、連續7年未能參與。台灣數位外交協會今天下午在台大公衛學院舉行 Let Taiwan Help記者會，分享民間行動的世代傳承與經驗。

台灣數位外交協會理事長郭家佑在記者會表示，這次串連台灣11個醫療領域民間組織聯署，「這是歷年以來，第一次有這麼多民團一起聯署」，台灣時間今天下午5時將連署書遞交瑞士聯邦國會友台小組共同主席瓦德（Nicolas Walder），訴求提案支持台灣參與WHA及友台法案，希望積極影響國際組織決策及關鍵人士。

郭家佑說，過去台灣在日內瓦倡議，只有台灣人知道，許多外國人並不知情，這次主動聯繫瑞士、法國、捷克、德國、瑞典、挪威等聲援台灣的歐洲國家的媒體，讓台灣被國際媒體報導、增加被世界看到的機會，另外推出20篇推特宣傳文，希望達到數位外交效果。

台灣大學全球公衛學程助理教授李柏翰致詞表示，從學者的角度來看，國際組織就像黑盒子，過去沒有被認真討論，其實國際組織非常自我分裂，不只是爭端解決平台，甚至可能是爭端當事人。

李柏翰說，從SARS（嚴重急性呼吸道症候群）到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台灣防疫持續扮演重要角色，但國際組織卻持續限制台灣、否認台灣貢獻機會。正逢世衛「國際衛生條例」修訂關鍵時刻，台灣應繼續積極爭取發聲機會，以免全球衛生治理未發生實質改變，下一場大流行仍會招致大規模的災難。

在台灣留學的美國學生茱莉亞分享，在COVID-19期間來到台灣，非常驚艷台灣政府對疫情的反應速度，感受到文化衝擊，美國太自由的防疫，突然明白美國這麼辛苦對抗病毒的原因，看到台灣對全球公衛體系可以做出貢獻，但卻是被排除在外，「這是一個國際問題，希望台灣可以成為一員。」