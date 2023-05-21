否認出席im.B春酒 鄭文燦：沒有政治人物會幫詐團背書

檢警偵辦「不動產借貸媒合平台im.B」吸金詐騙25億元案，主嫌曾耀鋒遭揭發與多名綠營大咖合影，行政院副院長鄭文燦也包括其中。對此，鄭文燦今天受訪再次強調，沒互動也沒往來，更直呼「沒有政治人物會幫詐騙集團背書」，這一點也會希望民進黨立委陳歐珀說明清楚。

鄭文燦今天出席「拍下勝利 種下樹木」3年計畫植樹活動時受訪說，他擔任市長8年，並沒有跟im.B互動往來，也不認識曾國緯跟他的女友張淑芬；今年參加生技公司的春酒，不是im.B的春酒，他是受到朋友的邀請，當時座上的來賓有國民黨和民進黨的立委，國民黨也有1位台北市立委參選人及1位新北市立委出席，他想在當時沒有人會去幫詐騙集團背書。

鄭文燦說，每個人都是受邀請參加生技公司的尾牙，國民黨議員公布照片上的貴賓，其實是中國時報的社長王綽中，相信他也是被邀請的；打詐要全民一起來，任何政治人物都不會幫詐騙集團背書，這一點我們也會希望陳歐珀說明清楚。

至於媒體提問，新北市長侯友宜確定代表國民黨，參選2024總統大選，並強調要大破大立，再次讓政黨輪替。鄭文燦說，各個政黨剛剛推出總統候選人，希望國家在良性的民主軌道上競爭。