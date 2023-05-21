綠委批馬斯克把別人國家踩在腳底下 侵犯台灣國家意識

特斯拉執行長馬斯克聲稱，統一台灣是中國官方政策，不需要額外解讀，民進黨立委陳亭妃今天說，馬斯克為了成就個人的利益，把別人的國家踩在腳底下，已經侵犯到台灣的國家意識，以及台灣在整個位階的立場。

陳亭妃指出，台灣是民主國家，尊重每個人對事件的看法，有人為了成就個人的利益，把別人的國家踩在腳底下，馬斯克為了成就自己的個人利益，選擇跟威權國家站在一起，台灣人民無法阻擋，但是不代表能夠逼迫每個人都接受這種看法。

陳亭妃說，現在已經是民主國家跟威權國家對抗的時代，馬斯克要選擇跟威權國家站在一起，我們無法阻擋你，但是不要逼迫我們必須跟你選擇一樣的看法，馬斯克已經侵犯到台灣所有相關的國家意識，以及台灣在整個位階當中的立場。