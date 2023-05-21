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立委批蔡總統把青年當提款機 政見跳票很對不起年輕人

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
總統蔡英文總統昨天出席「執政七年」記者會，並且回應記者提問。記者曾原信／攝影
總統蔡英文總統昨天出席「執政七年」記者會，並且回應記者提問。記者曾原信／攝影

台灣民眾黨立委邱臣遠今天說，民進黨過去把青年當成提款機，蔡英文總統上台後「就學挺你、居住挺你、就業挺你、創業挺你」的四大青年政見卻跳票，非常對不起年輕人，更讓青年淪入「找不到工作、賺不到錢、存不了錢、買不起房、沒有未來」四不一沒有的窘境。

邱臣遠上午在臉書發文提及，勞動部政務次長李俊俋表示，有近7成青年在服務業工作，如果青年只願意至服務業、旅遊服務業，薪資恐怕依舊偏低。這個說法引發重大爭議，被批評政府是將問題推給勞工及年輕人。

邱臣遠指出，根據勞動部調查，年輕人起薪約2.8萬元、大學約3.1萬元，低於2022年初任就業人員薪資平均為3.4萬元，更證實低薪持續惡化。

邱臣遠說明，勞動部5月初宣布將要再砸160億元，啟動第二期「投資青年就業方案」，協助80萬名青年就業，希望讓2026年應屆畢業生畢業1年後，勞退提繳工資可達4.2萬元。然而回顧第一期的133億元計畫，原本喊出要幫助75萬名青年，結果卻只有協助3.6萬人就業，成效不彰。

邱臣遠批評，勞動部沒有加強檢討，現在卻直接複製貼上、再推第二期計畫，讓人感覺是否又來一個大撒幣政策。

邱臣遠說，民進黨過去把青年當成提款機，蔡總統上台後「就學挺你、居住挺你、就業挺你、創業挺你」四大青年政見卻跳票，非常對不起年輕人，讓青年淪入「找不到工作、賺不到錢、存不了錢、買不起房、沒有未來」四不一沒有的窘境，李俊俋現在的說法，形同再捅青年一刀。

邱臣遠認為，青年低薪是結構性問題，必需採取長期策略來解決，包括我國過去五專改科大的技職教育，不重視技術能力的培養，才是導致青年大量投入服務業的主因，政府應該檢討技職教育，才能改善就業結構。

邱臣遠建議，政府應該加強在職訓練，協助各種勞動者提高工作能力，未來才能提高勞工薪資，同時應該加速改善產業五缺等投資環境問題，檢討法規鬆綁與執行透明度，未來才能吸引企業投資，增加就業機會。

蔡英文 民進黨 總統大選 邱臣遠 台灣民眾黨

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