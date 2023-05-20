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南區民間國是會議今登場 呂秀蓮喊廢止「九二共識」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
左起前立委李俊毅、菲律賓大學客座教授吳英明及前中華民國駐美軍事代表團長淡志隆三人座談。記者徐白櫻／攝影
左起前立委李俊毅、菲律賓大學客座教授吳英明及前中華民國駐美軍事代表團長淡志隆三人座談。記者徐白櫻／攝影

九二共識至今已超過30年，前副總統呂秀蓮為首的多個團體推動民間國是會議，盼凝聚新台灣共識來重新定調兩岸關係與推動和平未來。南區場今天在高雄登場，呂秀蓮說，沒有一個政策經過32年還要被奉為聖經，盼明年新總統520就任後召開正式國是會議，推派代表，堂堂正正跟北京當局展開談判。

民間國是會議分北中南三區舉辦，繼319台北場次過後，南區國是會議今天在高雄軟體園區舉辦，會議主題分成「國家安全」、「美中對台戰略」、「兩岸三黨」及「圓桌論壇」等議程，台南市長黃偉哲、前立委李俊毅、前行政院南服執行長卓春英、前中華民國駐美軍事代表團長淡志隆，以及中山大學榮譽教授廖達琪、菲律賓大學客座教授吳英明等學者專家出席。

吳英明表示，政府一面談綠色能源政策，但護國神山台積電等高科技業卻最耗能源，和平前要先談和解。淡志隆認為，時下年輕人對戰爭意識太薄弱，軍事雖是達到政治目的的手段之一，但政治問題透過政治解決仍是最佳途徑。

總發起人呂秀蓮說，2000年520陳水扁與她上任，和平轉移政權，所以今天的日子意義非凡，九二共識至今超過30年，現在中國大陸已經是全球最強共產國家，台灣也政黨輪替三次；期待各黨總統候選人產生後也來一起來參加全國國是會議，以形成民間版的台灣新共識，另外明年新總統可以接受民間初步討論結果，並承諾明年520就任後召開正式國是會議，推派代表，堂堂正正跟北京當局展開談判。

呂秀蓮也說，戰爭不好玩，會讓所有人努力毀於一旦，「我們不會要戰爭」。此外，九二共識有其歷史意義，但是時代不一樣，我們必須往前看，沒有一個政策經過32年還要奉為聖經，希望各界凝聚新台灣共識，為下一代擘繪未來。

南區民間國是會議今天在高軟舉辦，前副總統呂秀蓮擔任總發起人，呂認為，要避免戰爭必先投資和平，盼從民間開始凝聚全民心共識，為下一代擘繪未來。記者徐白櫻／攝影
南區民間國是會議今天在高軟舉辦，前副總統呂秀蓮擔任總發起人，呂認為，要避免戰爭必先投資和平，盼從民間開始凝聚全民心共識，為下一代擘繪未來。記者徐白櫻／攝影

國是會議 呂秀蓮 520

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