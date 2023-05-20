南區民間國是會議今登場 呂秀蓮喊廢止「九二共識」

九二共識至今已超過30年，前副總統呂秀蓮為首的多個團體推動民間國是會議，盼凝聚新台灣共識來重新定調兩岸關係與推動和平未來。南區場今天在高雄登場，呂秀蓮說，沒有一個政策經過32年還要被奉為聖經，盼明年新總統520就任後召開正式國是會議，推派代表，堂堂正正跟北京當局展開談判。

民間國是會議分北中南三區舉辦，繼319台北場次過後，南區國是會議今天在高雄軟體園區舉辦，會議主題分成「國家安全」、「美中對台戰略」、「兩岸三黨」及「圓桌論壇」等議程，台南市長黃偉哲、前立委李俊毅、前行政院南服執行長卓春英、前中華民國駐美軍事代表團長淡志隆，以及中山大學榮譽教授廖達琪、菲律賓大學客座教授吳英明等學者專家出席。

吳英明表示，政府一面談綠色能源政策，但護國神山台積電等高科技業卻最耗能源，和平前要先談和解。淡志隆認為，時下年輕人對戰爭意識太薄弱，軍事雖是達到政治目的的手段之一，但政治問題透過政治解決仍是最佳途徑。

總發起人呂秀蓮說，2000年520陳水扁與她上任，和平轉移政權，所以今天的日子意義非凡，九二共識至今超過30年，現在中國大陸已經是全球最強共產國家，台灣也政黨輪替三次；期待各黨總統候選人產生後也來一起來參加全國國是會議，以形成民間版的台灣新共識，另外明年新總統可以接受民間初步討論結果，並承諾明年520就任後召開正式國是會議，推派代表，堂堂正正跟北京當局展開談判。