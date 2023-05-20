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不只陳歐珀 使用im.B詐團大樓當競選辦公室的還有她

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
im.B詐騙集團擁有、位於宜蘭縣羅東鎮公正路455號的辦公大樓。記者陳敬丰／攝影
im.B詐騙集團擁有、位於宜蘭縣羅東鎮公正路455號的辦公大樓。記者陳敬丰／攝影

時代力量前立委黃國昌日前爆料，陳歐珀2020年參選立委時的競選後援會與辦公室，使用im.B詐騙集團位於宜蘭羅東鎮的大樓；其實不只陳歐珀，前民進黨發言人薛呈懿2022年參加羅東鎮長黨內初選時，也曾使用這棟大樓當競選辦公室，且都由行政院政務顧問陳振坤出面提供給他們使用。

薛呈懿透過臉書說明，2022年羅東鎮長初選，因她長期無公職身分、青年參政較無資源，且又遇1月中剛生產完在坐月子，匆促忙碌，遲遲找不到合適的初選競選辦公室；多方詢問下，在商業社團認識、從事仲介業的陳前會長，讓她短期使用位於公正路「房舍」約兩個月時間。

她表示，沒想到時至今日有這麼大的爭議，對此感到驚訝、也覺得非常抱歉，有朋友私訊她既然沒有問題，她也不是公職，幹嘛主動寫這些，但她覺得與其等人陸續知道各自詮釋，想要清楚明白記錄下來，這樣比較好。

網友留言問：「有沒有付租金？」薛呈懿表示抱歉，回顧當時資料，因為短期又匆忙，確實是口頭約定沒有來得及寫下租約，這是她「處理不周」。

貼文中所說的「房舍」就是黃國昌日前爆料位於羅東鎮公正路455號的辦公大樓，詐團主嫌本名曾耀鋒的曾國緯與張淑芬2019年7月購入大樓，裝潢成立法委員陳歐珀2020年競選立委連任時的羅東後援會及服務處之用，不久後歸還。

薛呈懿2022年參加羅東鎮長黨內初選的辦公辦公室也是同一棟大樓，貼文中提到「從事仲介業的陳前會長」，是行政院政務顧問陳振坤。陳振坤認識曾國緯與張淑芬，受託代為管理這棟大樓，陳振坤支持民進黨參選人，以致先後把該大樓無償提供給陳歐珀及薛呈懿使用。

民進黨縣黨部主委陳俊宇表示，陳、薛兩人使用這棟大樓的窗口都是陳振坤，情節類似，因競選期間支持者熱心提供也就使用了，被「蒙在鼓裡」成份居多，應該不知道屋主政商關係活躍、光鮮亮麗的曾國緯竟是詐騙集團，否則明知是詐騙，也不可能去使用做競選辦公室。

民進黨前發言人薛呈懿2022年在競選宜蘭羅東鎮長的初選期間，同樣使用位於羅東鎮公正路455號的辦公大樓。圖／翻攝自薛呈懿臉書
民進黨前發言人薛呈懿2022年在競選宜蘭羅東鎮長的初選期間，同樣使用位於羅東鎮公正路455號的辦公大樓。圖／翻攝自薛呈懿臉書
陳歐珀2020年競選立委時使用的大樓與薛呈懿一樣，窗口都是行政院政務顧問陳振坤，無償提供給他們使用。圖／翻攝自黃國昌臉書
陳歐珀2020年競選立委時使用的大樓與薛呈懿一樣，窗口都是行政院政務顧問陳振坤，無償提供給他們使用。圖／翻攝自黃國昌臉書

羅東 詐騙集團 陳歐珀

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