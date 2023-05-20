郭正亮喊失望退黨 綠批抹黑

民進黨前立委郭正亮昨天發出聲明表示，退出民主進步黨。郭正亮在聲明中表示，「道不同不相為謀，君子絕交，不出惡言」；民進黨發言人張志豪則表示，「言論自由不代表可以抹黑栽贓」。

郭正亮昨天上午發出退出民進黨聲明，他表示，獲悉台北市黨部於五月十六日以有人檢舉損害民進黨聲譽為由，將他開除黨籍，目前正移送評委會處理中，對此無意爭辯，尊重黨部決議，聲明即日起，自行退出民主進步黨。

郭正亮說道不同不相為謀，君子絕交，不出惡言；但願堅持自由民主、追求清廉勤政、謀求兩岸和平的同志，能不斷回顧從政初心，經常自我反省，面對現實落差，提出務實解方，才對得起關切台灣前途的廣大民眾。

郭正亮隨後在網路節目中表示，決定退黨是因為他觀察到，民進黨與建檔初心愈走愈遠，包含中天勝訴、ＮＣＣ十連敗，還不認；網路持續以認知作戰掩蓋事實；此外，黨內貪汙事件多，例如台南議長事件，但黨主席賴清德處理方式「太讓人失望」。

他也表示，民進黨理念是「清廉、勤政、愛鄉土」，如今已經是雙標。最後，他的個人立場是兩岸和平，但他和賴清德的認知已是「非常嚴重的不一致」，他認為，「賴清德如果當選，兩岸一定會走向非常緊張的狀態」。

民進黨發言人張志豪表示，言論自由不代表可以抹黑栽贓。郭正亮過去相關發言明顯涉及扭曲造謠言論，一再詆毀民進黨且抹黑本黨同志，嚴重破壞黨譽，已依照黨內評議程序處理。