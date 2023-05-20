陳歐珀道歉 綠議員喊換歐

宜蘭縣民進黨立委陳歐珀近來疑似捲入im.Ｂ詐騙案風波，陳歐珀昨對於識人不明鞠躬道歉，他重申沒有參與詐騙平台及資金往來；至於曾經接受詐騙平台相關資助金額，盤點整理後會捐出做為詐欺受騙人補償基金。他說，如果他與詐團有掛勾，退選絕對沒問題，但不要含沙影射，抹滅人格，這樣非常沒有道德。

不過，國民黨立委王鴻薇表示，陳歐珀競辦前身是「亞太國際地產」辦公室，以英國房地產專家的名號招攬投資，假投資、真吸金遭起訴；陳歐珀的溪南服務處也是「宏盛資產管理顧問有限公司」辦公室，負責人潘志亮是im.B公司的財務主管，已遭羈押，她質疑陳歐珀服務處根本是詐騙集團大本營。

國民黨昨在記者會中連線一名遭im.B詐騙受害者表示，他存了十五年的七十五萬元身障津貼遭一夕騙光，當初是因為看到im.B集團貼出許多跟政商名流的合照，以及去年金管會主辦的台北創新金融展上，im.B不僅設攤，攤位還非常大。

民進黨宜蘭縣議會黨團昨也發布聲明，指地方基層及縣民建請中央黨部盡速調查及說明，還有議員直言要「換歐」。宜蘭縣議會民進黨團共十一席，全數簽署黨團聲明。

王鴻薇要求，提名陳歐珀選立委的民進黨主席賴清德道歉，並說明民進黨、陳歐珀與詐騙集團關係。時代力量發言人余佳蒨也籲陳歐珀講清楚，立即道歉退選以示負責。

民進黨發言人張志豪表示，當事人已經送交自陳書至廉政會，希望廉政會盡速處理，同時也呼籲檢調積極偵辦此案，讓真相早日水落石出。民進黨重申，倘若有任何不法或涉及違法之情事，黨會按照法律及黨內規定處理。