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未收到邀請函仍前往WHA 薛瑞元：台灣會不屈不撓爭取
第76屆世界衛生大會WHA即將在5月21日於瑞士日內瓦開議，但是台灣目前都沒收到邀請函，衛福部長薛瑞元今天依計畫前往瑞士，晚間搭機先前往阿姆斯特丹。
薛瑞元受訪時表示雖然到目前為止沒有接到邀請函，但是仍然出發，到時沒有接到邀請的話，將在當地對WHA進行抗議，並與相近國家舉行多邊、雙邊的對談，並跟友邦討論相關的議題，同時也將舉辦論壇呈現台灣在公共衛生、醫療領域等的成果，希望這些國家能支持台灣，台灣也會不屈不撓的爭取。
對於國台辦今天表示，新冠肺炎疫情發生以來，大陸最先邀請台灣衛生專家赴湖北武漢考察，分享了數十份技術資料，專程通報大陸與世衛組織分享病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的訊息。對此薛瑞元強調大陸的說法很多都是扭曲不實的，疫情一開始時，當時台灣專家確實有去武漢，但是當時大陸一直辯稱沒有人傳人的問題，是台灣專家自己研判這應該不是事實，於是台灣立刻在2020年1月20日啟動指揮中心，並展開防疫措施，而大陸也是在1月20日的晚上才對外說明，有人傳人的可能性，所以並不是他們所提供的訊息。
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