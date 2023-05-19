未收到邀請函仍前往WHA 薛瑞元：台灣會不屈不撓爭取

第76屆世界衛生大會WHA即將在5月21日於瑞士日內瓦開議，但是台灣目前都沒收到邀請函，衛福部長薛瑞元今天依計畫前往瑞士，晚間搭機先前往阿姆斯特丹。

薛瑞元受訪時表示雖然到目前為止沒有接到邀請函，但是仍然出發，到時沒有接到邀請的話，將在當地對WHA進行抗議，並與相近國家舉行多邊、雙邊的對談，並跟友邦討論相關的議題，同時也將舉辦論壇呈現台灣在公共衛生、醫療領域等的成果，希望這些國家能支持台灣，台灣也會不屈不撓的爭取。