民進黨宜蘭縣議會黨團聲明 籲陳歐珀清楚交代事件緣由

宜蘭區域立委陳歐珀與im.B詐騙集團的關係遭人質疑，民進黨宜蘭縣議會黨團今天連署發出書面聲明，要求陳歐珀對於整起事件的緣由說明清楚，並建請中央黨部進行調查。

民進黨宜蘭縣議會黨團共有11席議員，包含黨團總召陳俊宇、前議長陳文昌、謝燦輝、謝家倫、吳宏謀、林麗、簡松樹、林佩螢、林詩穎、謝正信、呂惠卿簽署這份聲明。

民進黨中央黨部5月10日提名陳歐珀為宜蘭區域立委參選人後，陳就被爆出與im.B詐騙集團曾有往來，對方旗下公司提供大樓做為他2020年選舉期間的後援會及服務處，座車也是對方免費提供，此一爆料時間點剛好選在黨中央提名後，啟人疑竇。

今天陳歐珀召開記者會說明，「曾國緯」多年來在外招搖撞騙，甚至用公益形象包裝，他也被對方的假形象蒙在鼓裡，自己識人不明、交友不慎，絕對沒有跟詐騙集團掛勾，他是在不知情的狀況下接受企業贊助，未來也全數捐出贊助金額，做為受害人的無償基金。

縣議會黨團關注陳歐珀這場記者會，有人認為陳歐珀並沒有把事情完全交代清楚，擔憂日後還會被「擠牙膏」爆料，下午黨團成員簽署兩點聲明：

一，委員本人對事件最為了解，整起事件緣由及相關過程應由陳歐珀委員自行向社會大眾清楚說明，避免影響全黨基層士氣。 二，區域立委提名權在中央黨部，中執會先前已於5月10日提名陳歐珀委員為本黨區域立委候選人，現地方基層黨員及縣民對於本黨立委提名人有所質疑，建請中央黨部儘速對本案進行相關調查及說明處理。