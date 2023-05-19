im.B詐騙案吸金25億 王鴻薇揪「1關鍵」再爆：竟有金管會背書

「im.B」詐騙案由台灣金隆科技公司成立不動產借貸平台吸金25億元。國民黨立法委員王鴻薇今表示，im.B竟參加由金管會指導，金融研訓院主辦的「FinTech Taipei 2022 台北金融科技展」，等於有官方背書，有陳情人就說，他們看到政府認證的廠商，當然深信不疑，他質疑金管會，到底是怎麼審核參展廠商？怎會變成幫詐騙集團背書？

王鴻薇表示，台北金融科技展是每年金融盛事，當民眾看到im.B能夠受邀參加，怎麼會認為是詐騙集團？今天由政府指導委託辦理的大展竟然出現詐騙集團在那裡，「難道我們現在是詐騙國家隊嗎？」

王鴻薇批評，「im.B」詐騙，由於不少民進黨高層及司法界人士皆與負責人餐敘合照，讓社會震驚，日前更被爆出，im.B位在宜蘭羅東的大樓，就是民進黨立委陳歐珀的競選後援會與辦公室，由主嫌曾耀鋒與張淑芬無償提供，消息一出震驚社會，詐騙集團與綠營的政商關係通通被公諸於世。

王鴻薇說，會鄭重請金管會、金融研訓院及相關單位必須出來對社會大眾說明清楚，為何政府可幫詐騙集團背書？有沒有任何人來幫忙協調參展？是誰核准參展，誰來申請？當政府變成詐騙集團的共犯，受害者還能依靠誰？民眾還能「信賴」？