上海市邀親赴雙城論壇 北市府：蔣萬安研議中

台北市政府表示，今年雙城論壇主軸為後疫情時代城市治理所面臨的挑戰，並逐漸恢復游泳等移地訓練；上海方有善意邀請台北市長蔣萬安親自出席，蔣萬安是否親赴還在研議中。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，過去3年台北上海城市論壇（雙城論壇）均採取視訊方式舉行。隨著邊境管制解除，今年的雙城論壇是否舉辦，以及以什麼形式舉辦，引起關注。北市府已派副秘書長王秋冬赴上海2天，進行討論。

北市府今天指出，王秋冬此行主要商談常態性兩岸交流活動，例如文化、體育等，7月間游泳、體操、桌球等項目將逐漸恢復移地訓練；有些台商認為兩岸可以舉辦聯誼性桌球或羽球賽等，也會帶回來討論。

北市府表示，此次也討論雙城論壇若續辦該怎麼做，主題大致定調為「新趨勢、新挑戰」，談後疫情時代城市治理所面臨的挑戰，如何在過程中增進人民福祉；分論壇有低碳永續、淨零排放、智慧醫療、數位經濟、新創經濟等題目。

北市府指出，上海方有善意邀請蔣萬安親自出席，北市會研議；新市府團隊就任後，一些過去做法慢慢恢復中，並檢視過去長期配合項目如何繼續進行，盼能重啟實體交流。