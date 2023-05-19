台北信義區天坑案 監委立案調查

監察委員林國明今天表示，台北市信義區崇德街工地旁道路坍塌，危及鄰房結構安全，已申請自動調查。

林國明指出，台北市信義區崇德街一處建築工地，圍籬旁柏油道路突於5月13日下午3時許坍塌，形成長、寬、深度分別約14公尺、3公尺、3公尺之巨大坑洞，致原停放車輛陷落，且危及鄰房結構安全，十餘戶居民需撤離或安置，對此問題甚表關切。

林國明說，本案工程施作有無違反相關法令規定？台北市政府相關查核作業程序有無應行檢討改善之處？主管機關有無善盡責任？相關人員有無涉及違失情事等疑義，均有待調查釐清。

【中央社／台北19日電】

台北市信義區一處新建案工地旁道路13日坍塌下陷，監察委員林國明今天表示，已申請自動調查，盼釐清此工程施作有無違反相關法令規定，以及台北市政府相關查核作業程序有無應行檢討改善的地方。

台北市信義區嘉興街附近的新建案工地在13日下午疑因施工，導致崇德街60巷道路下陷，民宅前出現長15公尺、深3公尺坑洞，目前已填平；林國明今天透過新聞稿表示，此坑洞造成原停放車輛陷落，且危及鄰房結構安全，10餘戶居民需撤離或安置，他已申請自動調查。

林國明說，他將調查釐清此案工程施作有無違反相關法令規定、台北市政府相關查核作業程序有無應行檢討改善的地方，以及主管機關有無善盡責任，相關人員有無涉及違失情事。