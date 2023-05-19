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雙城論壇續辦 上海市已邀請市長蔣萬安出訪

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北、上海雙城論壇預計今年7、8月在上海舉辦，北市副秘書長王秋冬前天赴上海討論舉辦細節，昨天返台。記者楊正海／攝影
台北、上海雙城論壇預計今年7、8月在上海舉辦，北市副秘書長王秋冬前天赴上海討論舉辦細節，昨天返台。記者楊正海／攝影

台北、上海雙城論壇預計今年7、8月在上海舉辦，北市副秘書長王秋冬前天赴上海討論舉辦細節，昨天返台。王秋冬上午表示，上海已提出邀請，請市長蔣萬安能親赴上海出席論壇，「我們說當然會來做研究」。

王秋冬前天赴上海，率參事楊慶輝和聘任研究員過去，對方與會的是上海副市長、秘書長、副秘書長。雙方談到，因2月時上海派人來過，這次就過去雙城論壇的基本架構做採討，到底要不要繼續辦雙城，雙方認為既然辦十幾年了，對兩岸城市治理有幫助，包括北市的1999，上海學習到「12345」兩岸互有互補。也談到雙城論壇繼續舉行，未來要怎麼走？

王秋冬說，過去有主論壇、分論壇，原則上朝這方向研究，論壇主題他們有提出兩個主題，確認是「新趨勢、新挑戰」，後疫情時代城市治理面臨的挑戰，怎樣在過程中因應、增進人民福祉，大體上會朝向這來做。

分論壇部分，也有基本想法，希望在低碳永續、淨零排放、智慧醫療、數位經濟、新創經濟等來做分論壇討論，期待在低碳永續、淨零排放有些經驗，台北市在這部分也有些做法，台北跟上海可以做些交流，期待在世界主流議題中能透過彼此幫忙協助，做得更好。

王秋冬說，這次去還商談有關常態性兩岸交流活動，例如文化體育交流，尤其7月分有些移地訓練，像是泳、柔道、體操、擊劍、桌球等，上海有些部分滿強，像是游泳，對於選手成績提升會有很大幫助。

另外，還去參訪幾個小區，因為疫情關係，上海做出很多在小區能辦的政府服務事項，還有大數據中心，還去看如何把戶政事務所在做的事、勞保局在做的事，引導社區去，在社區就完成這些事。過去台灣戶政服務，也引以為豪，中國在這幾年也迎頭趕上，資訊化做得還不錯。

王秋冬表示，有些台商認為兩岸最近交流較少，雙城論壇是具有指標性活動，可不可以辦些聯誼性兩岸羽球比賽、桌球比賽等軟性活動，不要競賽強度太強的，對台商建議，也帶回來參考 。

上海 雙城論壇 北市 蔣萬安

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