立院今拚三讀 誘拐「豬仔」未遂最高關7年

為打擊誘拐豬仔人口販運，立法院會今天預計三讀「人口販運防制法」修正草案，提高人口販運加害人相關刑責，未來犯罪分子把人騙到機場，即使被警方勸回或救回，雖然犯行未遂，但最高仍可處5年徒刑，若被害人未成年，最高可處7年徒刑。

為打擊人蛇集團與詐欺集團等惡行，行政院會在3月23日通過「人口販運防制法」修正草案，強化打擊犯罪集團剝削、奴役及利用被害人犯罪等新型態人口販運態樣，並且加強保障被害人權益，全案送請立法院審議。

立法院內政委員會在5月4日初審通過「人口販運防制法」修正草案，提高人口販運加害人相關刑責，以增強預防及嚇阻效果，同時增訂安置被害人的多元途徑，強化被害人的權益保障。

初審條文新增以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、監控、藥劑、詐術、催眠術或相類方法使人提供勞務者，處5年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金；若意圖營利犯前項罪者，處5年以下有期徒刑，被害人如未滿18歲，處7年以下有期徒刑得併科500萬元以下罰金，未遂犯也要罰。

根據初審通過條文，利用不當債務約束、他人不能、不知或難以求助處境，扣留重要身分證明文件，使人從事勞動與報酬顯不相當的工作，或實行依我國法律有刑罰規定的行為者，處3年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

內政部指出，這次修法主要是避免「柬埔寨事件」再度發生，因此擴大處罰嚴懲不法，新增犯罪份子如剝削，並且利用被害人實行依台灣法律有刑罰的行為，最低可處1年以上有期徒刑、最高可處7年以下有期徒刑。