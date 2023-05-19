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齊錫生看蔣介石「獨裁卻不夠狠」
香港科技大學創始人之一齊錫生教授，退休後返台定居。他的新作「分崩離析的陣營：抗戰中的國民政府」近日由聯經出版，周日下午十四時，在國家圖書館專題演講「烽火中的國家與民族：重探現代中國的關鍵年代」，由齊錫生與「重探抗戰史」作者郭岱君同台，從不同角度探討中日戰爭時期的國民政府。
齊錫生說，年輕時很討厭蔣介石被神格化，對國民黨非常反感，留學後看到美國學者寫中國現代史，痛批蔣與國民政府，一時大表認同。等到教書之後，逐漸發現這種論述在史料與方法論都有毛病，才慢慢修正自己看法。
書名「分崩離析的陣營」源於，北伐後國民政府其實多談判妥協。中共或早年歐美學界，慣於批評蔣介石獨裁；齊錫生認為，蔣確實獨裁，但是抗戰剛勝利，他立刻推動憲政；儘管黨內力勸，蔣卻堅持依據孫中山遺教，必須還政於民；個人修養方面，蔣不算心狠手辣，打敗政敵往往軟禁、流放，趕盡殺絕反而不多。這些特質不利於鞏固統治，多年後連大陸史學家都逐漸替蔣恢復名譽。
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