合庫AMC四大缺失 王鴻薇：膽大妄為

財政部及金管會調查合庫資產管理公司ＡＭＣ，有人員逕由前董事長蔡見興指示任用、私人行程報支差旅費等四大缺失，日前揭發全案的國民黨立委王鴻薇表示，蔡見興及其親信不僅浮報出差旅費，還有關說、安插私人等問題，膽大妄為，母公司合庫金控監督失職，董事長雷仲達難辭其咎，主管機關務必以背信、圖利、公務人員利益迴避法追究到底，毋枉毋縱。

王鴻薇昨在臉書表示，蔡見興、黃姓副理、陳柏欣浮報出差旅費，這三人不但密集往返台北高雄，請領的差旅費占全公司出差旅費四到五成，公司的錢這樣花，相關單位居然都看不到？

另外，蔡見興曾說兒子是靠實力在合庫創投公司擔任投資部副理，調查卻發現其任用根本未經公告、公開甄選，未辦理筆試也未留存面談紀錄，是蔡見興自己跑去跟創投總經理推薦，去關說這個位子。

蔡見興「小三」黃姓副理，被任用前就陪蔡見興上班，蔡狡辯說是公司需要具護理師資格人才，但黃姓副理從頭到尾只擔任蔡見興秘書，在職期間未辦理任何護理工作。

王鴻薇表示，很多合庫ＡＭＣ員工都向她反映，陳柏欣傳聞是高雄市長陳其邁安插的人馬，許多代墊款案件都必須經過陳，調查報告對陳的任命過程隻字未提，「是心虛還是查辦不實」？