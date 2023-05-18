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「年輕人買不起房是沒規劃」 立委怒嗆林右昌：別再鬼扯

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣民眾黨立委陳琬惠。聯合報系資料照
台灣民眾黨立委陳琬惠。聯合報系資料照

內政部林右昌日前說，年輕人買不起房子，不是真的買不起，而是沒規劃或想買的地點價格太高，台灣民眾黨立委陳琬惠今天嗆，「林右昌別再鬼扯！」

陳琬惠批，主管住宅政策的內政部長林右昌，不幫深受高房價所苦的年輕朋友說話就算了，還檢討年輕人「買不起房，不是真的買不起，是沒規劃，或地點與區位價格過高」，試圖幫政府卸責。

陳琬惠指出，2016年蔡英文競選時總統時畫大餅「房市三箭」，包含「改革房產稅制」、「健全租屋體系」、「建二十萬戶社宅」，人民給民進黨政府七年，但除了放任房價飆漲外，政府做到了什麼？

陳琬惠說，平均地權條例修訂通過後，爭議仍不斷，修法後即公告修法前之預售屋，既往不咎不在禁止轉賣範圍，各界質疑這等同於幫建商與投資者解套；如今後續子法完善，民間依舊有許多爭議。

陳琬惠表示，高房價不是一年兩年可以解決的問題，重點是要有做的決心，內政部前腳修法、後腳放寬，政策反反覆覆，現在卻說是年輕人太笨不會規劃是自己的責任。

陳琬惠奉勸林右昌，如果真要讓人民有感，就在平均地權條例子法，讓外界看看他的決心；「買不到、住不起、租不好」的居住不正義，壓得年輕朋友們喘不過氣，民進黨要想讓人民「信賴」，就要拿出實際作為。

陳琬惠 林右昌 內政部

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