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台澳衛生與生技合作夥伴關係共同聲明 支持台參與WHA

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

經濟部與衛福部及澳洲駐台辦事處共同發布「台澳雙邊衛生與生技合作夥伴關係共同聲明」，強化台澳雙方在衛生與生技領域的合作，並支持我國參與世界衛生大會（WHA）。

經濟部表示，澳洲在生技醫藥領域的發展，位居亞太地區前茅，並持續完善臨床試驗之基礎設施，來推動生技醫藥產業發展，加速澳洲在新藥、醫療器材的開發，除吸引國內生技醫藥廠商與澳洲委託研發服務公司合作，於當地執行新藥臨床試驗，也促成雙方醫療器材廠商共同合作。

經濟部表示，此外，澳洲為我國「2022亞洲生技大會」區域合作論壇的重點夥伴，國內生醫廠商亦透過參與「2022年澳洲生技論壇」，促進台澳雙邊生技醫藥領域交流互動，以推動雙方實質產業合作效益。

經濟部指出，本次發布之「衛生與生技合作夥伴關係共同聲明」，雙方同意結合台澳各自優勢，並深化雙邊生技醫藥領域合作，包括參加雙方生技展會，拓展生技產業的投資與合作機會，如數位健康創新、臨床試驗、醫藥研究及個人化精準醫療等，並促進產學合作及支持新創公司等。

經濟部也說，澳洲肯定並重視台灣在公共衛生之貢獻，將持續支持台灣有意義參與「世界衛生組織」工作，並以觀察員身分出席「世界衛生大會」，將台灣的公共衛生經驗與全球各國分享。

生技 澳洲 WHA

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