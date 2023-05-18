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影／蔡總統視察高雄臨時海淡廠 未來將規劃常設海淡廠

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
經濟部水利署在高雄興達電廠增設緊急海水淡化機組，預計5月20日完工產水，蔡英文總統今天專程前往視察。記者劉學聖／攝影
經濟部水利署在高雄興達電廠增設緊急海水淡化機組，預計5月20日完工產水，蔡英文總統今天專程前往視察。記者劉學聖／攝影

為了因應百年大旱，經濟部水利署在高雄興達電廠增設緊急海水淡化機組，預計5月20日完工產水，完工後每天可產出1.5萬噸淡水，緩解缺水燃眉之急。總統蔡英文今天專程前往視察，總統致詞表示因應全球氣候異常，未來還會有常設海淡廠計畫，首波將在台南、新竹設廠，並將持續規劃包括高雄等海淡廠計畫。

蔡總統下午在經濟部次長曾文生與高雄市長陳其邁等人陪同下視察高，蔡總統致詞表示，2年前台灣經歷百年大旱，但這次南部挑戰甚至比當時嚴峻，不過因提早啟動抗旱措施，因此不像過去那樣進入分區供水。如果當初沒有前瞻眼光，很難因應當前極端氣候挑戰；因為推動前瞻建設，從伏流水、跨區調度，到各項穩定供水計劃，現在才能以多元供水策略穩定南部水情。

水利署表示，高屏溪流量在4月19日流量僅4.1cms（立方公尺/秒），與百年大旱期間的最低流量3.8cms相當，有賴高屏溪伏流水、抗旱備援水井、再生水等前瞻基礎建設提前完工上場救援，讓高雄不致進入分區供水情形。

經濟部水利署在高雄興達電廠增設緊急海水淡化機組，預計5月20日完工產水，完工後每天可產出1.5萬噸淡水，緩解缺水燃眉之急。記者劉學聖／攝影
經濟部水利署在高雄興達電廠增設緊急海水淡化機組，預計5月20日完工產水，完工後每天可產出1.5萬噸淡水，緩解缺水燃眉之急。記者劉學聖／攝影
經濟部水利署在高雄興達電廠增設緊急海水淡化機組，預計5月20日完工產水，蔡英文（中）今天在經濟部次長曾文生（右）及高雄市長陳其邁等陪同下視察。記者劉學聖／攝影
經濟部水利署在高雄興達電廠增設緊急海水淡化機組，預計5月20日完工產水，蔡英文（中）今天在經濟部次長曾文生（右）及高雄市長陳其邁等陪同下視察。記者劉學聖／攝影

流量 高屏溪 抗旱 蔡英文

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