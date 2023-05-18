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我仍未收邀請函 12友邦挺台參與WHA 盼提案納入大會議程

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
112年「世界衛生大會」（WHA）推案雙部長記者會18日在外交部舉行，外交部長吳釗燮（右）、衛福部長薛瑞元（左）出席，表示台灣將出團到瑞士參與WHA周邊活動。中央社
112年「世界衛生大會」（WHA）推案雙部長記者會18日在外交部舉行，外交部長吳釗燮（右）、衛福部長薛瑞元（左）出席，表示台灣將出團到瑞士參與WHA周邊活動。中央社

世界衛生組織（WHO）今年將於21日至30日在瑞士日內瓦舉行「世界衛生大會」（WHA），我國至今仍尚未收到邀請函，外交部長吳釗燮今表示，除了教廷因為是觀察員，其他12國友邦都已致函世衛秘書長譚德塞，要求將「邀請台灣以觀察員身份參與WHA」的提案納入大會議程。

他也表示，聯合國大會第2758號決議被扭曲造成我國參與國際組織困難，美眾議院外委會日前通過法案，對我國未來國際參與會有幫助。

美國聯邦眾議院外交委員會16日審查法案，口頭表決無異議通過「台灣國際團結法案」，要求美國國務卿反對中國在國際組織推動解決台灣地位的行動，並指聯合國大會第2758號決議不涉及台灣代表權。

外交部今與衛福部聯合舉行「112年『世界衛生大會』（WHA）推案雙部長記者會」，衛福部長薛瑞元表示，儘管我國至今仍未收到世界衛生大會的邀請函，但是仍會如期前往日內瓦。吳釗燮表示，世衛大會21日開議，儘管我國至今未收到邀請函，但仍未放棄參與；他也批評世衛秘書處未保持中立，外交部表達高度遺憾。

吳釗燮也指出，除了教廷因為是觀察員，其他12個我國友邦都已致函世衛秘書長譚德塞，要求將「邀請台灣以觀察員身份參與WHA」的提案以補充項目納入大會議程。不過，關於會否進行二對二辯論？吳釗燮回應，相關推案工作正在進行，目標是「凝聚最大國際支持」，也會採行最適當的作法。

媒體詢問，美國眾議院通過「台灣國際團結法案」內容涉及聯合國2758號決議不涉台，是否有助於台灣參加世界衛生大會等國際組織？吳釗燮表示，第2758號決議案在聯合國體系下的確被扭曲解釋，造成我國參加聯合國體系下相關專業機構的困難，我國也一再透過友好國家管道說明決議案的重要性，以及決議案不應該再被扭曲。

吳釗燮表示，美國眾議院外交委員會通過「台灣國際團結法案」中有提到反制中國藉扭曲2758號決議案阻撓台灣國際參與，的確對我國未來會有幫助，我國會盡量向友好國會與行政部門進行必要說明，務使各國相信「台灣人民只有台灣的民選政府能夠代表」。

吳釗燮 聯合國 WHA

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