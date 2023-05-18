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謝衣鳯po姪女崇拜文 不忘喊話議長弟弟：祝你幸福

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
國民黨立委謝衣鳯。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
國民黨立委謝衣鳯。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

彰化立委謝衣鳯今天在臉書po出一篇國一姪女的作文，姪女寫出心中完美姑姑謝衣鳯，她回應謝謝姪女的讚美，還補一句「典林永遠祝你幸福」，也引發地方熱烈討論，是否姊弟因黨內提名總統參選人、支持對象不同有磨擦，如今已有結果而「破冰示好？」

謝衣鳯今天在臉書po出國一姪女的作文，她的姪女在作文中寫出對姑姑的崇拜，姪女寫著，姑姑是很厲害是個女強人，她在讀博士的時候，可以每天寫論文到凌晨三點，早上六點起床工作，…每次她被那些無腦記者提問時，也能從容不迫的回答。其姪女寫著謝衣鳯將她視如己出，即使半夜她想去7-11超商，姑姑二話不說就帶她去。

謝衣鳯回應姪女，寫著「姑姑給你一百分，我永遠愛你」，又追加一句「典林永遠祝你幸福」，最後也不忘加一句澄清文「我沒罵過任何記者無腦，這只是女孩兒個人的評論」。

不過此文一出引發討論，地方人士說，近期身為國民黨主席朱立倫欽點的彰化縣黨部主委謝衣鳯力挺黨徵召選總統的新北市長侯友宜，和弟弟彰化縣議長謝典林先前力挺欲選總統的鴻海集團創辦人郭台銘，姐弟不同調似乎由來已久，但此文明顯看出「謝衣鳯柔情喊話」，被視為姐弟的破冰之語。

立委謝衣鳯今天在臉書po出一篇國一姪女的作文，姪女寫出心中完美姑姑謝衣鳯。圖／翻攝自謝衣鳯臉書
立委謝衣鳯今天在臉書po出一篇國一姪女的作文，姪女寫出心中完美姑姑謝衣鳯。圖／翻攝自謝衣鳯臉書
立委謝衣鳯今天在臉書po出一篇國一姪女的作文，姪女寫出心中完美姑姑謝衣鳯。圖／翻攝自謝衣鳯臉書
立委謝衣鳯今天在臉書po出一篇國一姪女的作文，姪女寫出心中完美姑姑謝衣鳯。圖／翻攝自謝衣鳯臉書

朱立倫 郭台銘 侯友宜 謝衣鳳

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