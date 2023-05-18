黃國昌再爆：陳歐珀的立委座車是由im.B詐團提供 陳尚未回應

前立委黃國昌上午踢爆立委陳歐珀在2020年競選期間，免費使用im.B詐騙集團旗下在羅東精華區的辦公大樓當服務處；下午再爆陳歐珀用來跑行程的保母車，是登記在im.B詐騙集團旗下公司的車，批評陳毫無悔意，「我們一樣一樣慢慢來」。對此，陳尚未回應。

陳歐珀對於免費使用im.B詐騙集團旗下在羅東精華區的辦公大樓一事，回應「不知情」，因不慎接受贊助感到愧歉，願意捐出當時應繳的租金作為對詐欺受害人的補償。

黃國昌下午臉書再爆，貼文指「一如預期，陳歐珀對於免費使用im.B詐騙集團旗下在羅東精華區的辦公大樓、又收了他們哪些好處，還是選擇說謊，絲毫沒有悔意。竟然試圖拿經營物業管理的陳姓友人作斷點，讓人笑掉大牙！」

黃國昌再批陳歐珀和曾耀鋒麻吉的程度，還需透過第三人提供羅東菁華區的大樓？還在裝不知道那棟大樓就是吸金詐騙犯曾耀鋒與張淑芬2019年，新買來就給你用？

但更重要的是，陳歐珀竟然繼續說謊，胡扯沒有從曾耀鋒與張淑芬旗下的詐騙集團「收取什麼利益」！

「好吧，我們一樣一樣慢慢來」，黃國昌再問陳歐珀，載著跑行程的保母車哪裡來的？那輛車怎麼又「剛好」是登記在im.B詐騙集團旗下公司的車！

黃國昌要求陳歐珀說明，除了這些以外，還收了哪些好處？又有哪些狗屁倒灶的事，是找曾耀鋒幫你擦屁股的？要我提醒你嗎？敬告陳歐珀委員，不要再說謊了！