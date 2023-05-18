陳歐珀剛道歉…黃國昌轟持續說謊 再爆座車登記im.B詐團旗下

網路借貸媒合平台im.B行騙全台，時代力量前立委黃國昌今天說，民進黨立委陳歐珀毫無悔意、持續說謊，胡扯沒有從主嫌曾耀鋒與張淑芬旗下的詐騙集團收取利益，然而載著陳歐珀跑行程的保母車，剛好就是登記在im.B詐騙集團旗下公司的車。

黃國昌上午在臉書指控，涉嫌詐騙吸金的借貸媒合平台im.B主嫌曾耀鋒，曾經在宜蘭縣羅東鎮有1棟大樓，而且曾經是陳歐珀的服務處，陳歐珀稍早回應，他在不知情的情況下，曾不慎接受這樣的贊助感到愧歉，願意捐出當時應繳的租金，作為對詐欺受害人的補償。

黃國昌下午再度在臉書發文表示，陳歐珀毫無悔意、持續說謊，對於免費使用im.B詐騙集團旗下在羅東精華區的辦公大樓、又收了他們哪些好處，竟然試圖拿「經營物業管理的陳姓友人」作斷點，簡直讓人笑掉大牙。

黃國昌質疑，難道陳歐珀和曾耀鋒麻吉的程度，還需要透過第三人提供羅東菁華區的大樓，「還在裝你不知道那棟大樓，就是吸金詐騙犯曾耀鋒與張淑芬2019年新買來就給你用？」陳歐珀竟然繼續說謊，胡扯沒有從曾耀鋒與張淑芬旗下的詐騙集團「收取什麼利益」。

黃國昌表示，請問陳歐珀跑行程的保母車是從哪裡來的，那台車怎麼又「剛好」是登記在im.B詐騙集團旗下公司的車，「除了這些以外，到底還收了哪些好處，又有哪些狗屁倒灶的事，是找曾耀鋒幫你擦屁股的？要我提醒你嗎？」敬告陳歐珀不要再說謊了。