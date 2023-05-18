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影／im.B集團大本營竟是服務處 陳歐珀嘆不知情感到愧歉

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黃國昌控im.B詐騙大本營是綠委服務處 陳歐珀回應了

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立委陳歐珀表示，他在不知情下，2020年競選期間不慎接受贊助服務處，為此感到愧歉，願捐出當時應繳租金，做為詐欺受害人的補償。圖／陳歐珀提供
立委陳歐珀表示，他在不知情下，2020年競選期間不慎接受贊助服務處，為此感到愧歉，願捐出當時應繳租金，做為詐欺受害人的補償。圖／陳歐珀提供

時代力量前立委黃國昌宣稱，im.B位在宜蘭羅東的大樓，是民進黨立委陳歐珀的競選後援會與辦公室，主嫌曾耀鋒與張淑芬無償提供。陳歐珀表示，他不知曾國緯從事imb債權媒合，更遑論從中收取什麼利益。在不知情況下，競選期間不慎接受這樣的贊助感到愧歉，願意捐出當時應繳的租金，作為對詐欺受害人的補償。

陳歐珀表示，他認識的一直都是曾國緯，只知道對方從事房地產事業，不知道有做imb債權媒合、不知道從事詐騙，更不知道是早因槍砲案判刑確定逃亡的曾耀鋒。

陳歐珀說，2020年因為選舉，支持者成立羅東後援會，向經營物業管理的陳姓友人詢問適當地點，陳先生也對他競選表示支持，經其聯繫後，表達可以提供羅東公正路455號供後援會使用，為節省競選開支，他將原本的服務處與後援會短暫合併成為同一個地點。

在整個過程中，對口都是陳先生。由於陳先生是他長期的支持者，拒絕向他收取租金費用，對於房產置於何人名下、陳先生是否有向屋主付費，他皆不知情。競選結束後，後援會解散，為避免慷他人之慨，選後事務打理完畢後，隨即將羅東服務處搬回原址，並未從中獲取其他利益。

對於黃國昌指控收取詐騙集團利益，陳歐珀說，他完全不知情，也從未知悉曾國緯有從事imb債權媒合，更遑論從中收取什麼利益。相信黃國昌身為律師，應知法律對於善意第三人之保障。

陳歐珀表示，他對詐騙同社會多數人一樣深惡痛絕，請檢調深入追查，毋枉毋縱。對於無端受到牽連感到無奈與遺憾，希望有心人士不必再無端指控，讓檢調儘速查明。

陳歐珀 詐騙集團 黃國昌 羅東 im.B

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