影／im.B集團大本營竟是服務處 陳歐珀嘆不知情感到愧歉

im.B借貸媒合平台行騙全台，上千人受害，吸金逾50億元，未料im.B詐騙集團位於宜蘭的大本營，竟是無償提供給立委陳歐珀使用的服務處，陳歐珀今天表示，他認識的是「曾國緯」，不知他是「因槍砲案判刑確定逃亡的曾耀鋒」，在不知情下，競選期間不慎接受贊助感到愧歉，願捐出當時應繳租金，做為詐欺受害人的補償。

陳歐珀表示，他只知曾國緯從事房地產事業，不知道他有做im.B債權媒合及詐騙，2020年因選舉，支持者成立羅東後援會向經營物業管理的陳姓友人詢問地點，經其聯繫後表達可以提供羅東公正路455號供後援會使用，為節省競選開支，將原本的服務處與後援會合併為同一地點。

他說，陳先生是他長期支持者，未向他收取租金，對於該房產置於何人名下、陳先生是否有向屋主付費，他皆不知情；競選結束後把羅東服務處搬回原址，未從中獲取其他利益。

對於黃國昌指控「收取詐騙集團利益」，他強調完全不知情，不知道曾國緯從事imb債權媒合；在不知情的情況下，不慎接受贊助感到愧歉，願意捐出當時應繳的租金作為對詐欺受害人的補償，也呼籲檢調深入追查、毋枉毋縱，自己無端受到牽連感到無奈，希望有心人士不要再無端指控。

前立委黃國昌今在臉書爆料，揭露im.B詐騙吸金主嫌曾耀鋒在宜蘭五結豪宅招待所，在檢警調搜索前就剛好脫產，發文中提及「適時脫產」標的除了豪宅招待所，還有曾耀鋒與其夥伴張淑芬在羅東公正路455號的辦公大樓。

羅東精華區的辦公大樓除了登記了im.B吸金詐騙集團旗下「川晟建設」宜蘭分公司（負責人張淑芬遭羈押），之前也遷入同樣是詐騙集團旗下「宏盛資產」（負責人潘志亮遭羈押），可謂是im.B在宜蘭的大本營。

令人震驚，曾等人2019年7月購入這棟大樓後，裝潢成立法委員陳歐珀在2019年競選羅東後援會使用，選後也成為服務處，這棟大樓是曾耀鋒與張淑芬這對詐騙首腦，無償提供使用！

黃質疑陳歐珀，因槍砲案逃亡的曾耀鋒明明就與你超級麻吉，精華區辦公大樓裝潢成你的競選基地，形同拿詐騙被害人不法所得資助你競選，你還要繼續裝不熟嗎？還有臉說「只有數面之緣」？