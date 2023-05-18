立委批：農業規模萎縮 陳吉仲真的好意思說此生無憾？

民眾黨立委邱臣遠今天指出，立法院16日三讀通過農業部組織法，農委會年底前將升格為農業部，未來不僅員額擴編、預算也會再增加，此次升格，代表農業部即將擴大業務範圍，但諷刺的是，近來台灣農漁業外銷市場急速萎縮，國內也出現嚴重缺蛋問題，缺肉、飼料大漲價層出不窮。

邱臣遠批，在產銷全面失衡的情形下，農漁民生產與生活越來越艱困，但農委會主委陳吉仲竟因升格農業部而沾沾自喜，並表示「這輩子已無任何遺憾」。邱表示，面對農業規模持續萎縮，政府不僅未提出農業發展藍圖與分散農產種植及漁業養殖規模，農委會各機關單位應對也逐漸僵化失能，卻大搞升官與擴大組織編制，且未事先公布農業改革願景，「這樣的升格是否恰當？未來農業部是否能讓台灣農業升級，我們不禁要先打上大大的問號？」

邱臣遠認為，農委會應正視先前延宕尚未解決的農業產銷失衡及開拓出口市場問題，儘速提出改善辦法，不應避重就輕，等待升格。此外，爲因應升格，農委會應儘快提出未來農業發展藍圖及願景，而非空有升格，卻未有規劃，避免舊酒裝新瓶浪費國家資源。

邱臣遠表示，農委會務必在正式掛牌前釐清組織改造後的7署、8司、6處、1中心及7個試驗研究機構間的職責範圍，才能讓政策和業務無縫銜接。