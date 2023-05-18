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影／im.B集團大本營竟是服務處 陳歐珀嘆不知情感到愧歉

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服務處遭爆是im.B詐騙大本營 北市議員要陳歐珀踹共

聯合報／ 記者林佳彣戴永華／連線即時報導
國民黨北市議員張斯綱今指出，im.B宜蘭的大本營被爆是立委陳歐珀的服務處，要陳出面說清楚。圖／取自臉書「台北市議員 張斯綱」
國民黨北市議員張斯綱今指出，im.B宜蘭的大本營被爆是立委陳歐珀的服務處，要陳出面說清楚。圖／取自臉書「台北市議員 張斯綱」

「im.B借貸媒合平台」行騙全台，受害人數持續增加，吸金高達50億元。國民黨北市議員張斯綱今指出，im.B宜蘭的大本營被爆是立委陳歐珀的服務處，要陳出面說清楚，與亞太國際地產、宏盛資產管理顧問有限公司的關係，服務處是否由詐騙集團提供無償使用，若屬實，陳歐珀應立刻道歉、退選。陳歐珀未接電話，無法取得回應。

張斯綱今在臉書表示，現今詐騙手法極其氾濫，多少國人畢生積蓄因此付諸流水，令人深惡痛絕，但卻看不見政府有任何實質作為，昨天民進黨還用詐騙簡訊做哏圖，來揶揄鴻海創辦人郭台銘，把自己打詐無能的事實拿來開人民玩笑，顯見政府宣示打詐已淪天大笑話。

他說，Im.B案爆發後，陸續被揭露負責人與許多民進黨高層合影，綠營人士也出席旗下公司的春酒，如果還要硬說不熟識也太牽強了。立委陳歐珀今天更被踢爆，im.B宜蘭羅東的大本營是其競選後援會與辦公室。

張斯綱指出，追查發現該址羅東鎮公正路455號，2022年是「宏盛資產管理顧問有限公司」的辦公室，其負責人潘志亮就是im.B案的財務主管也已遭羈押，2021年為立法委員陳歐珀的「溪南服務處」，2017年則是「亞太國際地產」辦公室。

他進一步說明，亞太國際地產、台灣搜房公司於2014年至2018年間，對外打著英國房地產專家的名號來招攬投資，結果被發現是假投資、真吸金，上百人受害，2020年遭檢方起訴，此與im.B案的手法如出一轍。

張斯綱認為，陳歐珀委員應該出面說清楚，和亞太國際地產、宏盛資產管理顧問有限公司有什麼關係，服務處是不是由詐騙集團提供無償使用，若屬實，陳歐珀應該立刻道歉、退選，檢方更應深入追查其中牽扯的利益，將所有詐騙集團及共犯一網打盡。

詐騙集團 陳歐珀 張斯綱

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