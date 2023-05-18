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俞大㵢率團訪巴拉圭 當面邀請總統當選人訪台

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部常務次長俞大㵢午宴總統當選人貝尼亞，就雙方共同關切議題交換意見。圖／外交部提供
外交部常務次長俞大㵢午宴總統當選人貝尼亞，就雙方共同關切議題交換意見。圖／外交部提供

我國友邦巴拉圭共和國於4月30日順利完成總統大選。外交部今指出，為彰顯我國對台巴邦誼的重視，外交部特指派常務次長俞大㵢率團訪問巴拉圭，並於當地時間17日代表我國政府親向巴國現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）、總統當選人潘尼亞（Santiago Peña）及副總統當選人亞利安納（Pedro Alliana）表達誠摯祝賀。

外交部表示，俞大㵢代表蔡總統感謝阿布鐸總統執政期間對台巴邦誼及我國參與國際組織案的堅定支持，另於午宴總統當選人潘尼亞及副總統當選人亞利安納時，代表蔡總統面邀擇期訪問台灣，就雙方共同關切議題及未來兩國可能合作交流方向與計畫交換意見，以嘉惠兩國人民，並持續強化兩國篤睦邦誼。

外交部說，台巴兩國共享逾65年的篤睦邦誼，兩國高層互訪頻繁，並指出，在總統當選人潘尼亞訪台相關規畫確定後，外交部將適時對外說明。

外交部 潘尼亞 巴拉圭

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