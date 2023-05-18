蔡總統接見亞太商工總會長 盼加強與亞太各國鏈結

蔡英文總統今天接見亞太商工總會會長麥克穆林時表示，去年台灣對新南向國家的貿易額達歷年新高，台灣對新南向國家的出口額也是史上最高。蔡總統期待未來台灣與亞太商工總會持續密切合作，加強與亞太各國的鏈結，為區域的經濟發展，做出更大的貢獻。

蔡總統指出，亞太區域在全球地緣政治及供應鏈上占有關鍵的地位，尤其在疫情與俄烏戰爭發生以後，面對威權主義的擴張，具有韌性而且安全的跨國供應鏈顯得更加地重要。

蔡總統說，台灣堅持民主價值、經濟自由開放、對國際社會負責任，在全球共應鏈上，台灣是可被信任的夥伴，同時，台灣以軟實力對區域發展做出了貢獻，從2016年開始推動的新南向政策，在經貿合作、人才交流與區域鏈結等面向，都跟新南向夥伴國家取得具體的成果。

蔡總統表示，去年台灣對新南向國家貿易額1803億美元達到歷年新高，台灣對新南向國家的出口額也達到史上最高969億美元，較前一年成長了17%，在疫情及疫後期間台灣也和新南向的夥伴國家在人才培育、災防合作以及農業技術等領域持續深化交流。

麥克穆林表示，擔任會長期間，會掌握三大原則，就是要有永續發展、促進更多貿易，並要促進企業家的精神，讓所有企業都有更安全、更永續的未來，也會持續積極與各界合作，包括G20、歐洲商會等等，希望透過這些合作能有更多成就。他提到，這是第3度訪台，未來還會再來。