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im.B詐騙大本營是陳歐珀服務處 黃國昌嗆還要繼續裝不熟

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
網路借貸媒合平台im.B行騙全台，時代力量前立委黃國昌今天踢爆，im.B位在宜蘭羅東的大樓，就是民進黨立委陳歐珀的競選後援會與辦公室。圖／取自黃國昌臉書
網路借貸媒合平台im.B行騙全台，時代力量前立委黃國昌今天踢爆，im.B位在宜蘭羅東的大樓，就是民進黨立委陳歐珀的競選後援會與辦公室。圖／取自黃國昌臉書

網路借貸媒合平台im.B行騙全台，時代力量前立委黃國昌今天踢爆，im.B位在宜蘭羅東的大樓，是民進黨立委陳歐珀的競選後援會與辦公室，主嫌曾耀鋒與張淑芬無償提供，請問陳歐珀還要繼續裝不熟嗎？

黃國昌上午臉書發文，前天他揭露im.B詐騙吸金主嫌曾耀鋒在宜蘭五結豪宅，招待攏絡政商權貴，還在檢警調發動搜索前，剛好搶先脫產，請檢方深入調查行政院政務顧問陳振坤以及不法所得金流。

黃國昌指出，當天他發文中提及適時脫產標的，除了豪宅招待所，還有曾耀鋒與其夥伴張淑芬在宜蘭縣羅東鎮公正路455號的辦公大樓。

黃國昌說，這棟位於羅東精華區的辦公大樓，除了有登記im.B吸金詐騙集團旗下的川晟建設宜蘭分公司，負責人張淑芬已羈押，先前遷入同樣是詐騙集團旗下的宏盛資產，負責人潘志亮已羈押，可謂是im.B在宜蘭的大本營。

黃國昌表示，曾耀鋒與張淑芬2019年7月購入這棟大樓後，立刻裝潢成為陳歐珀2019年競選連任時的羅東後援會，選後更成為陳歐珀服務處，曾經掛上大大的招牌。

黃國昌說，陳歐珀2020年政治獻金申報，使用這棟大樓的租金，沒有他人幫忙出資的收入，也沒有自己付錢的支出，坐實就是曾耀鋒與張淑芬這對詐騙首腦，無償提供使用。

黃國昌質疑，這位早因槍砲案判刑確定逃亡的曾耀鋒，明明就跟陳歐珀超級麻吉，曾耀鋒購入羅東精華區的辦公大樓後，馬上裝潢成陳歐珀在羅東的競選基地，形同拿詐騙被害人的不法所得資助競選，陳還要繼續裝不熟嗎？還要繼續欺騙社會嗎？

黃國昌說，陳歐珀面對媒體還有臉說只有數面之緣，會不會太離譜，請陳歐珀老實交待，過去幾年收了曾耀鋒旗下的詐騙集團多少利益，請全部吐出來作為賠償被害者的基金。

陳歐珀 詐騙集團 黃國昌

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