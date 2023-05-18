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青創貸款核保破9萬件 經濟部協助取得融資逾735億

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國發會產業發展處長詹方冠今在行政院會後記者會說明「亞洲‧矽谷計畫2.0-創新創業推動成果」圖／行政院提供
國發會產業發展處長詹方冠今在行政院會後記者會說明「亞洲‧矽谷計畫2.0-創新創業推動成果」圖／行政院提供

國發會今天在行政院院會報告亞洲矽谷計畫2.0創新創業推動成果，國發會指出，國發基金匡列50億元創業天使投資方案，投資225家新創，逾31億元，帶動投資超過109億元；融資部分，經濟部推動青創貸款，迄今已核保逾9.2萬件，協助取得融資逾735億元。

國發會指出，2016年推動亞洲矽谷計畫7年來，創新創業生態系蓬勃發展，國際能見度顯著提高，國內新創不僅逐漸在國際嶄露頭角，包括沛星互動科技Appier、睿能創意Gogoro、九易宇軒91APP、玩美移動Perfect4家獨角獸成功出場，新創社群更以荒漠到雨林，形容整體台灣新創發展環境的蛻變。

為活絡新創出場管道，金管會推動台灣創新板及戰略新板等，透過多元資金及出場管道，協助新創快速發展，目前已有19家公司登錄戰略新板、3家登錄創新板。

國發會表示，為延攬國際創新人才，透過就業金卡及創業家簽證吸引國際人才來台；就業金卡核發7283張，包含YouTube創辦人陳士駿、矽谷創業家Tim Draper等人。另透過修正企業併購法、沙盒機制及提供租稅誘因鼓勵天使投資新創等，協助新創加速成長。

國發會指出，為協助新創拓展國際市場，政府推動國家新創品牌Startup Island TAIWAN，與新創社群及部會聯名舉辦或參加國際展會，如CES、Viva Tech及台日新創交流會等，透過品牌力協助台灣新創拓展全球市場。也透過打造台灣科技新創基地TTA、林口新創園、亞灣新創園等國際新創聚落，吸引逾20家國內外加速器，如500 Startups等，及800家新創進駐，匯聚國際創業資源及能量，帶領新創拓展國際市場。

國發會表示，在政府與民間共同努力下，台灣新創發展環境逐步完善。植基於過去推動成果，未來將持續擔任跨部會平台角色，整合各部會新創資源，也將持續與新創事業、產業界等交流意見，透過公私協力發揮綜效，加速台灣產業升級轉型。

矽谷 社群

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