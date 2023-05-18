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美將軍援台灣5億美元 馮世寬：恐有不可預計代價

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會主委馮世寬。圖／本報資料照
退輔會主委馮世寬。圖／本報資料照

美國軍援台灣5億美元，退輔會主委馮世寬今天表示，突然接到無償援助，會有不可預計代價，代價是什麼，他沒辦法回答。

對於美國軍援台灣5億美元裝備可能為精準彈藥，是否代表美國希望台灣走向城鎮戰，馮世寬說，他沒有深入研究這個議題，但突然接到無償援助，會有不可預計代價，代價是什麼，他沒辦法回答。馮世寬提到的代價，是否指涉戰爭，馮世寬表示，我們不會那麼笨，應該有所選擇，是不是。

馮世寬指出，國防自主有許多發揮空間，不見得受美方影響。國造潛艦將下水、國產高教機量產都是成果，他期待未來自製新型戰機也能順利研發。

立法院外交國防委員會上午邀請馮世寬列席備詢，開會前，媒體關切志願役軍人留營問題，是否與退撫制度有關，馮世寬略顯不悅，他說，怎麼知道留不住，不要問這種問題。

國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統大選，馮世寬說，他希望國民黨加油。

民進黨立委劉世芳等人提出臨時提案，要求強化退輔政策。圖／翻攝畫面
民進黨立委劉世芳等人提出臨時提案，要求強化退輔政策。圖／翻攝畫面

馮世寬 美國

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