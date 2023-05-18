王鴻薇：財政部證明 蔡見興浮報差旅、關說、安插私人

國民黨立委王鴻薇日前揭露合庫AMC前董事長蔡見興任用親信、讓家族寄生公股事業，且還有放寬放款標準等疑雲。王鴻薇今表示，財政部檢討報告終於在昨天出爐，證明蔡見興及其親信不僅浮報出差旅費，且也出現關說、安插私人等問題，根本是膽大妄為，母公司合庫金控監督失職，主關機關應追究到底。

王鴻薇日前質疑蔡見興把公股行庫變自己家族金控，放款數十億元有利益輸送問題，還空降自家親信，其中蔡見興傳聞中「小三」黃姓副理、不動產部副總經理陳柏欣、吳姓經理、稽核部莊姓稽核事務員等都是靠關係的「空降奇兵」，更有固定出差回高雄，還領取出差費和交通費，涉嫌浮報公司通勤和出差津貼等問題。

王鴻薇今在臉書表示，蔡見興、黃姓副理、陳柏欣浮報出差旅費，經調查，這三人不但密集往返台北高雄出差，而且這三人請領的差旅費，佔全公司出差旅費的4到5成，公司的錢這樣花，相關單位居然都看不到？

王鴻薇並指出，蔡見興曾說他兒子是靠實力在合庫創投公司擔任投資部副理，結果經過調查，蔡見興兒子的任用根本未經公告、公開甄選，也未辦理筆試及未留存面談紀錄，是蔡見興自己跑去跟創投總經理推薦，去關說這個位子。

而蔡見興「小三」黃姓副理，根本任用前就在陪同蔡見興上班，蔡見興還狡辯說是因為公司需要具護理師資格人才才聘任，但黃姓副理從頭到尾只有擔任蔡建興秘書，在職期間未有辦理任何護理工作。

王鴻薇更說，很多合庫ＡＭＣ員工都向她反應，陳柏欣傳聞是高雄市長陳其邁安插人馬，許多代墊款案件，也都必須經過陳柏欣手中，但調查報告對陳柏欣任命過程隻字未提，「這是心虛？還是查辦不實？」

王鴻薇強調，合庫金控監督失職，合庫董事長雷仲達難辭其咎，主管機關對於相關人等，就貸放款業務及詐領出差費，務必以背信罪，圖利罪，公務人員利益迴避法，追究到底，毋枉毋縱。