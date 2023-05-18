軍公教明年調薪？行政院：持正面態度

財政部政務次長阮清華昨天在立法院表示，軍公教若調薪3%，財政可以支應。傳軍公教員工待遇審議委員會月底將開會，若達成共識，調薪方案將送行政院核定。行政院發言人林子倫今天表示，政府非常感謝軍公教人員的長期付出，對明年是否加薪，政院持正面態度。

林子倫今上午主持行政院會後記者會，被問到軍公教調薪方案的調幅上限，是否比照過去3％？林子倫表示，這次能度過百年大疫、相關經濟成長的表現，軍公教人員的配合和貢獻功不可沒。

林子倫說，行政院在2018年為帶動民間薪資成長、刺激內需，調整軍公教薪資待遇3%，2022年為肯定軍公教在防疫紓困振興，執行國家政策付出，調了4%，是25年來最高的一次。對於明年軍公教加薪，政院目前持續精進、研議中，會持正面態度看待。

此外，今年史上最多、高達6次的補班，引發民怨，人事行政總處已研擬5種方案，包括維持現狀、三節加上清明與兒童節彈性放假、三節（春節、端午、中秋）彈性放假、小年夜與清明節彈性放假、僅小年夜彈性放假等，已在4月底送行政院。

林子倫說，人總目前已蒐集很多建言，也開很多相關的討論會，許多方案正在討論中，政府會持續傾聽各方意見、社會對話，近期若有定案，會適時對外公布。