政院修傳染病防治法 防疫補償申請期限延長

行政院會通過「傳染病防治法」第74條之1修正草案，將防疫紓困條例施行期間屆滿前，請求權時效尚未完成的防疫補償申請期限延長，在特別條例施行期間屆滿後的2年期間內，仍可申請防疫補償。草案將送立法院審議。

衛福部指出，考量入境檢疫及接觸隔離等措施，在去年10月起陸續取消，其防疫補償請求權的2年短期消滅時效，在「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間屆滿前尚未完成。

為使相關防疫措施相關補償的時效完成之日一致，保障民眾申請防疫補償的權利，此次「傳染病防治法」修正增訂第74條之1，將特別條例施行期間屆滿前，請求權時效尚未完成的防疫補償申請期限延長，在特別條例施行期間屆滿後的2年期間內，仍可申請防疫補償。

依據特別條例第3條規定，補償對象包含，經各級主管機關認定應接受居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫者，以及為照顧生活不能自理的受隔離者、檢疫者而請假或無法從事工作的家屬。