快訊

影／im.B集團大本營竟是服務處 陳歐珀嘆不知情感到愧歉

竹北天坑案後疑半夜偷復工…竹北市公所祭鐵腕 建商回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政院修傳染病防治法 防疫補償申請期限延長

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院發言人林子倫（中）今主持院會後記者會。記者鄭媁／攝影
行政院發言人林子倫（中）今主持院會後記者會。記者鄭媁／攝影

行政院會通過「傳染病防治法」第74條之1修正草案，將防疫紓困條例施行期間屆滿前，請求權時效尚未完成的防疫補償申請期限延長，在特別條例施行期間屆滿後的2年期間內，仍可申請防疫補償。草案將送立法院審議。

衛福部指出，考量入境檢疫及接觸隔離等措施，在去年10月起陸續取消，其防疫補償請求權的2年短期消滅時效，在「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間屆滿前尚未完成。

為使相關防疫措施相關補償的時效完成之日一致，保障民眾申請防疫補償的權利，此次「傳染病防治法」修正增訂第74條之1，將特別條例施行期間屆滿前，請求權時效尚未完成的防疫補償申請期限延長，在特別條例施行期間屆滿後的2年期間內，仍可申請防疫補償。

依據特別條例第3條規定，補償對象包含，經各級主管機關認定應接受居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫者，以及為照顧生活不能自理的受隔離者、檢疫者而請假或無法從事工作的家屬。

居家隔離 傳染病 主管

延伸閱讀

1到4月違規帶肉返台增2.3倍 單月件數追平疫情前

講不聽！走綠線仍闖關 1到4月違規帶肉返台暴增2.3倍

交通部要中廣吐549萬不當得利 政院曾同意使用 二審逆轉敗

減碳辦公室副執行長林子倫15日起接任政院發言人 學經歷曝光

相關新聞

影／im.B集團大本營竟是服務處 陳歐珀嘆不知情感到愧歉

im.B借貸媒合平台行騙全台，上千人受害，吸金逾50億元，未料im.B詐騙集團位於宜蘭的大本營，竟是無償提供給立委陳歐珀...

美將軍援台灣5億美元 馮世寬：恐有不可預計代價

美國軍援台灣5億美元，退輔會主委馮世寬今天表示，突然接到無償援助，會有不可預計代價，代價是什麼，他沒辦法回答。

稱年輕人買不起房是沒規劃 林右昌：要避免斷章取義

內政部長林右昌今天說，住宅問題跟民生經濟有關，要避免斷章取義、造成誤解，對大家不好；昨天他是要談年輕人想買房，可從什麼角...

立委籲強化冤獄者輔導扶助 司法院法務部允研議

立委關心冤獄受害人權益，認為不是賠錢後就沒事，要給予其就業、就學等輔導，也應研議復歸社會的扶助機制；司法院秘書長林輝煌表...

立委批：農業規模萎縮 陳吉仲真的好意思說此生無憾？

民眾黨立委邱臣遠今天指出，立法院16日三讀通過農業部組織法，農委會年底前將升格為農業部，未來不僅員額擴編、預算也會再增加...

台灣尚未獲邀參與WHA 衛福部：將持續積極爭取

世界衛生大會（WHA）將登場，台灣尚未收到邀請函。衛福部次長周志浩今天說，台灣不能加入世衛組織或參與WHA，就無法第一時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦