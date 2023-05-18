快訊

影／im.B集團大本營竟是服務處 陳歐珀嘆不知情感到愧歉

竹北天坑案後疑半夜偷復工…竹北市公所祭鐵腕 建商回應了

美眾院通過挺台法案 綠委：打臉中共濫用2758號決議文

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
美國眾議院外委會在美東時間16日審議「台灣國際團結法案」，指聯大2758號決議無涉台灣問題。圖／聯合報系資料照片
美國眾議院外委會在美東時間16日審議「台灣國際團結法案」，指聯大2758號決議無涉台灣問題。圖／聯合報系資料照片

美國眾議院外委會前天通過「台灣國際團結法案」，民進黨立委王定宇今天表示，這項法案的精神在於反制、打臉中共，他們一再濫用、胡扯「聯合國大會第2758號決議」，事實上2758號決議文只有處理中國的代表權，沒有處理台灣及台灣人民全體的國際代表權問題。

美國眾議院外委會前天通過「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），對抗中國試圖在國際組織扭曲關乎台灣事宜的行徑。該法案強調，「聯合國大會第2758號決議」僅處理中國代表權問題，不涉及台灣。

王定宇今天受訪時指出，中國長期以來擅自地曲解2758號決議文，他們以台灣人民被中國所代表為由，阻撓台灣參加國際組織活動，包括世界衛生組織、國際刑警組織及聯合國等，所以美國從川普政府到拜登政府，駐聯合國前後任的大使都曾經在聯合國正式發言，並且留下紀錄。

王定宇強調，2758號決議文只處理中國代表權的問題，沒有涵蓋、處理台灣及台灣人民在國際的代表權問題，美國的行政部門早就已經做出這個態度，而這次眾議院通過的「台灣國際團結法案」就是把它法制化。

王定宇說，事實上歐盟也有類似的決議，所以這是為台灣的國際參與，建構法理上的依據，不管是聯合國及其附屬組織，或者是其他國際組織，「可以說是以法理依據打臉中國擅自、胡謅地解釋2758號決議文」。

王定宇強調，台美關係堅如磐石，雙方過去建構在共同利益與價值，現在更建構在共同的法理基礎，2758號決議文過去就是一個被濫用、阻擋台灣參與國際社會的條文，而現在國際社會清楚地認知，2758號決議文沒有處理台灣代表權的問題，這個共識對台灣來講至關重要。

聯合國 王定宇 美國

延伸閱讀

宏都拉斯水產業者懷念台灣協助 綠委：千金難買早知道

郭台銘主張跟中共全面談判 綠委譏連富士康都無力抵抗

影／台南長期沒雨竹筍大面積災損 王定宇要求盡速救濟

台南龍崎廢棄物掩埋場案宣布終結 王定宇展示終結公文

相關新聞

影／im.B集團大本營竟是服務處 陳歐珀嘆不知情感到愧歉

im.B借貸媒合平台行騙全台，上千人受害，吸金逾50億元，未料im.B詐騙集團位於宜蘭的大本營，竟是無償提供給立委陳歐珀...

美將軍援台灣5億美元 馮世寬：恐有不可預計代價

美國軍援台灣5億美元，退輔會主委馮世寬今天表示，突然接到無償援助，會有不可預計代價，代價是什麼，他沒辦法回答。

稱年輕人買不起房是沒規劃 林右昌：要避免斷章取義

內政部長林右昌今天說，住宅問題跟民生經濟有關，要避免斷章取義、造成誤解，對大家不好；昨天他是要談年輕人想買房，可從什麼角...

立委籲強化冤獄者輔導扶助 司法院法務部允研議

立委關心冤獄受害人權益，認為不是賠錢後就沒事，要給予其就業、就學等輔導，也應研議復歸社會的扶助機制；司法院秘書長林輝煌表...

立委批：農業規模萎縮 陳吉仲真的好意思說此生無憾？

民眾黨立委邱臣遠今天指出，立法院16日三讀通過農業部組織法，農委會年底前將升格為農業部，未來不僅員額擴編、預算也會再增加...

台灣尚未獲邀參與WHA 衛福部：將持續積極爭取

世界衛生大會（WHA）將登場，台灣尚未收到邀請函。衛福部次長周志浩今天說，台灣不能加入世衛組織或參與WHA，就無法第一時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦