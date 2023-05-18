美眾院通過挺台法案 綠委：打臉中共濫用2758號決議文

美國眾議院外委會前天通過「台灣國際團結法案」，民進黨立委王定宇今天表示，這項法案的精神在於反制、打臉中共，他們一再濫用、胡扯「聯合國大會第2758號決議」，事實上2758號決議文只有處理中國的代表權，沒有處理台灣及台灣人民全體的國際代表權問題。

美國眾議院外委會前天通過「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），對抗中國試圖在國際組織扭曲關乎台灣事宜的行徑。該法案強調，「聯合國大會第2758號決議」僅處理中國代表權問題，不涉及台灣。

王定宇今天受訪時指出，中國長期以來擅自地曲解2758號決議文，他們以台灣人民被中國所代表為由，阻撓台灣參加國際組織活動，包括世界衛生組織、國際刑警組織及聯合國等，所以美國從川普政府到拜登政府，駐聯合國前後任的大使都曾經在聯合國正式發言，並且留下紀錄。

王定宇強調，2758號決議文只處理中國代表權的問題，沒有涵蓋、處理台灣及台灣人民在國際的代表權問題，美國的行政部門早就已經做出這個態度，而這次眾議院通過的「台灣國際團結法案」就是把它法制化。

王定宇說，事實上歐盟也有類似的決議，所以這是為台灣的國際參與，建構法理上的依據，不管是聯合國及其附屬組織，或者是其他國際組織，「可以說是以法理依據打臉中國擅自、胡謅地解釋2758號決議文」。

王定宇強調，台美關係堅如磐石，雙方過去建構在共同利益與價值，現在更建構在共同的法理基礎，2758號決議文過去就是一個被濫用、阻擋台灣參與國際社會的條文，而現在國際社會清楚地認知，2758號決議文沒有處理台灣代表權的問題，這個共識對台灣來講至關重要。