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英國前首相特拉斯倡「經濟北約」 對抗中共

聯合報／ 記者陳熙文鄭媁／台北報導
英國前首相特拉斯訪台，昨發表演講並舉行記者會。記者曾吉松／攝影
英國前首相特拉斯訪台，昨發表演講並舉行記者會。記者曾吉松／攝影

英國前首相特拉斯訪台，昨天發表演說力挺台灣，並再度提出「經濟北約」的概念，希望在經貿上聯合理念相同的國家對抗中國。至於被問及訪台有沒有可能為台海情勢帶來不安定因素，特拉斯則表示，她是受到台灣政府的邀請，相信台灣政府知道什麼對民眾是最好的。

特拉斯昨天應遠景基金會邀請發表演說，並出席記者會接受媒體提問。特拉斯被外界視為對中的強硬派，她昨天在演說中對台灣表達強烈認同，認為台灣面臨中國威脅，自由陣營應主動採取行動，並強調「你們的未來就是我們的未來」。

特拉斯在演說中提及，在經濟上，應該建立一個經濟北約組織，聯合支持自由與民主的國家合作。她表示，過去在冷戰，西方國家亦設有「輸出管制統籌委員會」來面對蘇聯，現在也應該採行相同的辦法來面對中國。

另外，美國聯邦眾議院前議長裴洛西去年訪台，引發中國大陸大規模軍演「報復」，有媒體提問特拉斯，是否有考量到相關風險？特拉斯說，她是受到台灣政府的邀請，她相信台灣民選政府是最知道對台灣人民最好的是什麼。

特拉斯昨天也拜會行政院長陳建仁。陳建仁說，特拉斯是繼柴契爾夫人後，第二位訪台的英國前首相，深具歷史意義。特拉斯說，非常支持台灣加入ＣＰＴＰＰ（跨太平洋夥伴全面進步協定），將與英國政府以及ＣＰＴＰＰ其他會員國政府合作，探討如何讓台灣加入。

特拉斯 英國 陳建仁 裴洛西 軍演

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拜會陳建仁 特拉斯：非常支持台灣加入CPTPP

接見特拉斯 陳建仁：台灣面對打壓需要英國支持

捍衛自由民主陣營的未來：前英國首相特拉斯的台北訪問記

圖輯／特拉斯訪台：回顧90年代柴契爾夫人的新自由主義之旅

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