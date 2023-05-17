賴清德說「房價現在在降」 立委嗆：活在哪個平行時空

副總統賴清德說「房價現在在降」，民眾黨立委陳琬惠今天反嗆「賴清德是活在哪個平行時空？」跟去年同期相比，信義房價指數從136.94上升至143.83，國泰房價指數從121.05上升至130.98，再看內政部自己做的統計，房價所得比也是從9.46上升至9.61。請問賴「是連在冷氣房裡看報表都看不懂嗎？」

陳琬惠批，賴清德到底是活在哪個平行時空，才會講出這麼不食人間煙火的話？她觀察民進黨執政以來，社會住宅數字灌水，平均地權條例修法為建商開後門，主管住宅政策的內政部長還稱「房地產業是台灣經濟火車頭」，揶揄「或許就不會讓人那麼意外。」

陳琬惠說，賴清德的話聽在買不起房的年輕世代耳裡，情何以堪？超高的高房價、不透明的租屋市場，早已是年輕世代的揮之不去的惡夢，掌握權力的政治人物別再不思民間疾苦，漠視人民對居住正義的殷切期盼。