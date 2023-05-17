瑞典國會議員團訪台 蔡英文總統明接見

瑞典國會議員團來台訪問，總統府發言人Kolas Yotaka今天表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡英文總統將於明天上午於總統府接見訪問團，就雙方共同關注之議題進行交流。

Kolas表示，此行為繼去年4月「台灣瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」來訪後，連續兩年再度有瑞典議員團訪問台灣；這也是台灣在國境開放後，第一個瑞典國會訪團。訪團由議員魏馬可（Markus Wiechel）率領，成員尚包括葛樂莎（Sara Gille）、高亞里（Nima Gholam Ali Pour）及紀拉斯（Rasmus Giertz）等，共4位瑞典國會議員。

Kolas表示，瑞典是台灣在北歐第一大貿易夥伴，雙方並透過「台瑞（典）經濟合作會議（Joint Business Council Meeting, JBC）」等經貿交流平台，簽署諸如智慧財產、金融科技等合作備忘錄。此外，瑞典國會亦透過口頭及書面等友台質詢，支持瑞典政府在歐盟（EU）、世界衛生組織（WHO）等國際場域為台灣發聲；雙方的政府官員與國會議員，皆有密切的互動交流。

Kolas表示，期盼透過此行交流，讓民主夥伴間相互扶持的力量持續成長茁壯，也進一步深化台灣與瑞典在各領域的合作夥伴關係。