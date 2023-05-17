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拜會陳建仁 特拉斯：非常支持台灣加入CPTPP

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
英國前首相特拉斯今天下午拜會行政院長陳建仁。圖／行政院提供
英國前首相特拉斯今天下午拜會行政院長陳建仁。圖／行政院提供

英國前首相特拉斯今天下午拜會行政院長陳建仁，特拉斯致詞時表示，此行是要聆聽台灣需要什麼，才能保護自由、民主，也希望與台灣一起合作、應對挑戰。她也說，非常支持台灣加入CPTPP，因此，將與英國政府以及CPTPP其他會員國政府合作，探討如何讓台灣加入。

陳建仁致詞時指出，特拉斯是繼柴契爾夫人之後，第二位訪問台灣的英國前首相，深具歷史意義。面對中國在國際場域對台灣各種打壓行徑，台灣需要英國的大力支持，並偕同其他理念相近國家共同幫助台灣，讓台灣能參與各國際組織，對國際社會作出貢獻。

陳建仁指出，台灣在前年正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，作為開放、現代化和具競爭力的經濟體，台灣符合CPTPP的高標準要求。相關貿易政策和立法環境皆遵從世界貿易組織規範，並已通過要求的多項法律和政策改革。盼英國在正式入會後能支持台灣的加入，這對台灣和所有成員國都是雙贏局面。

特拉斯表示，台灣經濟蓬勃、產業創新，又是自由民主的政體，且距離世界最大威權政權如此接近。威權政權不斷增加行動，威脅世界的未來和現在的生活方式，此刻是非常關鍵的時刻，她希望藉由此行聆聽台灣需要什麼，才能保護自由民主，也希望能與台灣一起合作、應對挑戰。

對於英國已獲准加入CPTPP，特斯拉說，過去她曾參與CPTPP相關的入會協商，以及英國跟澳洲、紐西蘭簽訂貿易協定的過程，很高興跟台灣分享、討論細節。因此，她非常支持台灣加入CPTPP，也會與英國政府及CPTPP其他會員國政府合作，探討如何讓台灣加入。

特拉斯也說，台灣有非常多專業的公衛知識可與世界分享，非常支持台灣加入WHO相關機制；這也涉及台灣代表權和其他國家的國際互動，當北京想限縮台灣國際空間時，大家必須設法因應，也期盼藉由此次訪問能深化台灣跟英國間關係。

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