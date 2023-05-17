轟陳吉仲只等著接農業部長 賴士葆：換成別人早下台

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院會昨（16）三讀通過農業部組織法，農委會將升格為農業部。農委會主委陳吉仲舉行記者會說明升格後的未來展望及組織架構，並表示成立農業部很感動，也是任內最有價值的事。記者侯永全／攝影
立法院會昨（16）三讀通過農業部組織法，農委會將升格為農業部。農委會主委陳吉仲舉行記者會說明升格後的未來展望及組織架構，並表示成立農業部很感動，也是任內最有價值的事。記者侯永全／攝影

立法院昨三讀通過「農業部組織法」，農委會將升格為農業部，農委會主委陳吉仲對此表示很感動。國民黨立委賴士葆批評，陳吉仲的保證一再跳票，換成別人早就下台，陳一直在位子上，莫非在等接部長的位子？

賴士葆說，對於陳吉仲的發言，大家其實很感冒。這些年農委會可謂諸事不順，發生很多大事，農委會主委的社會觀感是失職的，沒有做對的事。陳吉仲念茲在茲農委會要升格，變成農業部會有更多資源、更多位子、更多新拓業務，也就是更多的權力，殊不知人民更在乎的是農委會沒有把眼前的業務做好。

賴士葆表示，幾年前香蕉、鳳梨價格暴跌，陳吉仲更多的力氣花在斥責媒體不實報導及在野黨混淆視聽。當水果滯銷，農民哀鴻遍野，陳吉仲打死不承認產銷失調有問題。當年陳吉仲當教授反萊豬，變成陳主委卻是配合政策洗腦國人，整天宣導萊豬有多美好。

賴士葆提到，這幾年，多次農產品被大陸禁止輸入，陳吉仲除了補貼，每次都說要上告世界貿易組織（WTO），結果都是不了了之，說要減少對大陸市場的依賴，講了好多年，結果沒有多大改變。

賴士葆批評，陳吉仲除了整天耍嘴皮子，還用公帑雇用網軍幫政府擦脂抹粉廣宣，農委會就是1450的使作俑者，去（2022）年更被爆料宣導費用增加3成，或許農委會見諸媒體都是負面消息，需要更多宣導預算來包裝。

賴士葆總結，蛋荒一年多，陳吉仲的保證一再跳票，換成別人早就下台了，陳吉仲一直在位子上，莫非在等待接部長的位子嗎？組織改造耗費更多納稅人的錢，但是舊酒裝在舊皮袋，有什麼新的願景？

陳吉仲 農委會 賴士葆

延伸閱讀

農業部組織法順利三讀 陳吉仲到議場感謝

中天勝訴！羅秉成續挺NCC 賴士葆批：自我膨脹以為是大法官

外傳他的學生將掌農糧署？陳吉仲：人事都是不實揣測

有信心成為首屆農業部長？陳吉仲回應了

相關新聞

轟陳吉仲只等著接農業部長 賴士葆：換成別人早下台

立法院昨三讀通過「農業部組織法」，農委會將升格為農業部，農委會主委陳吉仲對此表示很感動。國民黨立委賴士葆批評，陳吉仲的保...

中捷工安意外應系統性體檢 勞動部、中市府責無旁貸

興富發工地「高空斷臂」砸中台中捷運，短短41秒，列車來不及煞車硬生生撞上，吊臂插入車廂，造成1死10傷，上個月太魯閣事故才滿兩年，因工程車入侵軌道死傷慘重，這次換成重3.3公噸的吊臂，同樣因臨軌工程施工人為疏失再釀悲劇，根本是太魯閣意外的翻版。

侯友宜出線前詭譎24小時：藍營氣氛詭異 高層要郭台銘保持低調

紛擾月餘的國民黨總統人選徵召案終於落幕，國民中央黨部的台前共演團結秀，然而，徵召案的前24小時，侯友宜與郭台銘兩陣營卻是瀰漫一股詭譎氣氛，「郭上侯下」及「徵召侯無懸念」的傳言在藍營圈內流竄。 時間回到5月15日，國民黨主席朱立倫約見了鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜，朱立倫拿出數據與資料分別向郭侯說明徵詢黨內從政同志與民調結果，無論是民調數據、國民黨執政的縣市長及立委的意向，皆是「侯勝郭」，徵召侯友宜的訊息隨即在黨內傳開。...

「全力支持侯友宜」 郭台銘如何與國民黨合作 出現4種角色

鴻海創辦人郭台銘在「努力了30天」以後，儘管民調看似與侯友宜不相上下，且幾場造勢辦得有聲有色，但國民黨終究還是選擇提名侯友宜。在中常會前，郭台銘在臉書上表明「將盡最大努力支持」侯友宜勝選。這應可為擔心郭台銘與民眾黨柯文哲合作的藍營吃下一劑定心丸。不過這個「全力支持」，仍有解讀空間；郭台銘和國民黨的合作，也會有數種不同的可能選項。

2024國民黨徵召拍板 侯友宜前進總統府 還有3難關

新北市長侯友宜獲國民黨徵召，將代表參加2024總統大選。不過，侯友宜在面對大選考驗之前，還有藍營內部和非綠整合、政策論述及身分重疊等問題必須先處理，如果這三關有任何一關過不了，前進總統府之路，不可能走得順遂。

中共不滿訪台 特拉斯：控制台灣野心昭然若揭

前英國首相特拉斯訪台引發中國強烈抨擊，特拉斯今天態度強硬地反擊指出，不應讓像中國這樣的極權政權決定誰可以去訪問哪裡，這是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦