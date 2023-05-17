侯友宜獲徵召 蔣萬安推崇侯友宜是有遠見的領導者

國民黨中常會今天提名徵召新北市長侯友宜參選2024總統，台北市長蔣萬安下午在臉書推崇侯友宜是有遠見的領導者，更是基北北桃啟動區域治理的靈魂人物。同時也向郭台銘致敬，認為郭台銘始終以中華民國為念，即使未獲提名，也早已是民眾公認的世界級領袖。

蔣萬安表示，他心中的侯友宜，是一位正派、有魄力、務實又極有遠見的領導者，更是基北北桃啟動區域治理的靈魂人物。去年10月初，他隨台北市議員一起赴新北塭仔圳，觀摩侯市長用3年多時間，動員1萬7千多人次，折衝協調4千多家鐵皮工廠遷移，一口氣解決40多年的都市沈痾，397公頃土地重新整體規劃，讓新北城市風貌翻過全新一頁。

他說，侯市長透過綿密、細膩的社會溝通，形塑出眾人的共同願景；再透過堅定的魄力、務實高效的執行力，一步一腳印改變城市的發展軌跡。那時就感受到，一位有擔當的首長，只要對遠方的願景看得夠清晰，就不會畏懼眼前的挑戰。

蔣萬安指出，今天下午，國民黨正式徵召侯友宜市長參選中華民國總統，他也到場見證。17年前，侯友宜扛起了全國治安、12年前，他開始為400萬人口的新北市服務、去年他共同啟動了近千萬人口的基北北桃合作交流平台、明年，我期盼他扛起2300萬人口的台灣。

蔣萬安也說，於此同時，要向郭台銘董事長由衷致敬，他是帶領我國科技業站上全球舞台的核心人物，更是幫助全台灣度過疫情危機的公益家。他始終以中華民國為念，即使未獲提名，也早已是民眾公認的世界級領袖。願全體國人團結向前，2024年一起贏回國家的未來。