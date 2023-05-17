賴清德稱台北人口外移房價下跌 時力反嗆不要倒果為因

民進黨主席賴清德昨天說，台北市的房價所得比應該不會繼續攀升，因為台北市的人口已經在下降，時代力量發言人余佳蒨今天表示，賴清德的論述倒果為因，對於民進黨執政7年的房市走向，賴清德是否真的了解。

賴清德出席政治大學舉辦的青年與主席有約活動，對於學生提問高房價問題，他反問有無注意到房價降，因為受到國際情勢影響，美國升息連帶其他國家一併升息，讓房價有下降趨勢，再加上立法院通過平均地權條例，能夠有效遏止惡意炒房行為。

時代力量發布新聞稿說，台北市人口從2016年負成長，6年來已經流失19萬人，2022年高居六都人口淨遷出榜首，顯見脫北效應明顯，同一時期，台北市房價所得比從15.18，一度下降至13.73，最後又大增為15.77，顯示台北房價所得比是否上升，與人口增減沒有太大關聯。

余佳蒨表示，這些問題的原因很簡單，台北市新房子單價動輒百萬元，早就高不可攀，就算是稍微便宜一些，大部分人依舊買不起，民眾只能往房價相對合理的桃園以南定居。

余佳蒨指出，賴清德把還沒上路的平均地權條例當作打炒房政績，根本是牛頭不對馬嘴。

余佳蒨說，房市從高點到漸漸進入盤整，原因是受升息、資金退潮等市場因素影響，難道可以算是民進黨的功勞，民進黨如果有心抑制炒作，平均地權條例怎麼會擱置在立法院一年半，何況目前平均地權條例還沒上路實施，賴清德就急著拿來邀功，宣稱房價在降是政策效果，簡直荒謬至極。

余佳蒨表示，希望曾經擔任過行政院長的賴清德，勇於面對民進黨執政7年來房價房租失控飆漲的居住不正義，除了打炒房法案之外，包括速修空屋稅、租屋實價登錄、租金列特別扣除額、加速蓋社會住宅等，都是執政黨應該做、卻遲遲沒下文的方案。賴清德如果想要角逐總統大位，就請拿出實際承諾，別再口號治國，青年世代才能看見未來。