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賴清德「房價在降」遭批 民進黨：惡意攻擊不會解問題

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德昨晚在政大表示，「你有沒有注意到房價現在在降？」一席話引發在野黨批評。民進黨發言人張志豪今天表示，惡意的政治攻擊並不會解決國人長期所關心高房價等問題。本報系資料照
民進黨總統參選人賴清德昨晚在政大表示，「你有沒有注意到房價現在在降？」一席話引發在野黨批評。民進黨發言人張志豪今天表示，惡意的政治攻擊並不會解決國人長期所關心高房價等問題。本報系資料照

民進黨總統參選人賴清德昨晚表示，「你有沒有注意到房價現在在降？」亦指出台北市的房價所得比應不至於繼續攀升，因為台北市的人口已經下降了；一席話引發在野黨批評。民進黨發言人張志豪今天表示，惡意的政治攻擊並不會解決國人長期所關心高房價等問題。

張志豪指出，賴清德回應學生的說法，主要在闡述一個包括國際情勢在內的總體趨勢和現象，強調民進黨政府長期運用政策工具，透過立法及持續推動社會住宅目標，解決高房價問題；但特定政黨及有心人士竟無視整段發言之原意，為了政治目的，斷章取義，國民黨甚至惡意扭曲指賴清德竟回應「台北房價現在在降」，但賴昨天說法並沒有指「台北」房價，此等惡意攻擊，已完全偏離公共政策討論的意義和價值，予以譴責。

張志豪說，還原賴清德昨天的逐字內容，他提到「第一個，你有沒有注意到房價現在在降？主要是因為利息提高了嘛，國際局勢的影響，從美國升息，連帶其他國家升息，所以房價就下來了。」主要在闡述一個包括國際情勢在內的總體趨勢和現象。賴也談到，如果人口不是往北部集中，每一個地方都可以發展，房屋的需求壓力減少，房屋漲價的機會也會減少。

張志豪表示，民進黨政府推動居住正義，有多項具體作為，政府也積極興辦社會住宅，呼籲特定政黨及有心人士勿再惡意斷章取義，回歸公共政策討論的本質，就各自政策立場及主張提出建設性看法或做法，才是正辦。

賴清德 民進黨 公共政策

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