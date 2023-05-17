前英首相訪台恐升溫台海情勢？特拉斯：台灣政府邀請我

前英國首相特拉斯（Lizz Truss）來台訪問，是否有可能為台海情勢再度帶來不安定因素？特拉斯今表示，她是受到台灣政府的邀請，相信台灣政府知道什麼對民眾最好，她樂意配合來訪。

特拉斯於5月16日至20日訪台，在昨日晚間抵達桃園國際機場之後，在今日上午應遠景基金會邀請在台北君悅飯店發表演說，並出席公開記者會接受媒體提問。

由於美國聯邦眾議院議長裴洛西去年訪台，引發中國大陸展開軍演「報復」，有媒體即提問特拉斯，是否有考量到相關風險？特拉斯說，她來到台灣是受到台灣政府的邀請，她相信台灣民選政府是最知道對台灣人民最好的是什麼。

她也指出，中國北京政府現在想要做的，就是試圖限制台灣的訪賓，限制大家討論台灣，這樣威嚇的手段不只發生在英國，在台灣也看得到，她認為，應該要起身反對這些霸凌行為，並表示，假使縱容這樣的行為，往後北京就更容易達成這樣的目標，她非常樂意配合台灣政府去做這樣的準備工作，也說，面對威權體制的擴張，西方國家對中國的立場要更加清楚。

而被問及她訪問台灣，有沒有可能削弱中英關係，特拉斯則反問，我們真的要讓中國來決定台灣可以跟世界哪些國家來往嗎？我們要好好想一想這一點，強調「這是一個非常危險的想法！」

她表示，如果要讓極權政權來決定全世界哪些國家可以互相交流，對自由是很大的限縮，也對西方國家所提倡的一些價值是反其道而行的。特拉斯也認為，大家應該要想想，中國限制台灣與其他國家交流，背後的野心和動機是什麼，認為中國已經公開清楚的表示，他們就是想要侵略佔領台灣。