鄭運鵬質疑統一道路標誌提案 時力：怕累就不要選連任

立法院院會昨天三讀通過交通部組織法，時代力量立法院黨黨團要求全國道路工程及標線畫設標準化，遭到民進黨立委鄭運鵬批評作業程序過於冗長，時代力量發言人余佳蒨今天說，鄭運鵬如果怕累，就不要競選立委連任。

時代力量發布新聞稿，立法院會處理交通部組織法，時代力量黨團提出道路工程、結構設計附帶決議，希望將全國道路工程及標線畫設標準化，鄭運鵬批評若要進行立法作業程序過於冗長。

余佳蒨表示，現行法規因地制宜的結果，就是地方政府各自為政的交通亂象，鄭運鵬與其在網路發文帶風向，不如多花點時間好好釐清交通現況，善盡立委職責，而非一邊喊累、一邊敲鍵盤攻擊在野黨。

余佳蒨指出，台灣行人地獄登上國際媒體，國內有提出許多警訊，但是交通事故傷亡仍然不斷升高，顯然必須規畫合理明確行人動線，改造道路設計，才能提升行人安全，目前我國道路交通最高法律，居然是以交通違規罰則為主的道路交通管理處罰條例。

余佳蒨說，其他子法關於道路設計的部分，有交通部的道路交通標誌標線號誌設置規則、營建署的市區道路及附屬工程設計規範、都市人本交通規劃設計手冊等，權責散落各單位，設置規範跟設計手冊連法規命令都不是，是僅供參考。

余佳蒨表示，這些子法對於地方政府毫無強制力，才會出現各縣市馬路、路口、標線及告示雜亂不一的現象，導致合法卻不安全的交通設計，不斷釀成悲劇。

余佳蒨說，交通零死亡的願景，是朝野不分黨派，大家共同努力的目標，時代力量將持續透過提案、公聽會、質詢及會勘等各種方式，推動交通改革，期待鄭運鵬能夠早日加入交通改革的隊伍，為社會大眾爭取一條安全回家的路。