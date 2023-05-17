美眾院外委會通過「台灣國際團結法」外交部：深具意義

美國聯邦眾議院外交委員會5月16日通過台灣國際團結法案（Taiwan International Solidarity Act），對於聯大第2758號決議另為解釋，認為這是大陸曲解決議的內涵，阻礙台灣參與國際組織的行徑，外交部表示感謝，在世界衛生大會舉行在即，法案通過深具意義。

美國聯邦眾議院外交委員會透過口頭表決，無異議通過台北法修正案，要求美國國務卿反對中國大陸在國際組織推動解決台灣地位的行動。

外交部指出，台灣國際團結法案的內容指出聯大第2758號決議僅處理中國代表權問題，不涉及台灣，強調美方反對任何在未經台灣人民同意下試圖改變台灣地位的倡議；眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）、民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）等國會領袖，均公開表示對法案的高度支持，將台灣排除在聯合國體系之外，是對全球的傷害。

外交部表示，再次感謝美國國會不分黨派堅定支持台灣參與國際組織，尤其在第76屆世界衛生大會（WHA）即將舉行的關鍵時刻，美國國會以行動反制大陸扭曲聯大第2758號決議的卑劣作為，深具意義。我國作為國際社會負責任的成員，將持續加強與美國等所有理念相近國家緊密合作，盡力對全球共同面對的各項挑戰作出貢獻。

聯合國2758號決議是由阿爾巴尼亞提出，目的是要決定國共內戰後兩岸分裂，聯合國的中國會籍究竟應該是由北京或台北哪一方面代表，1971年10月25日聯大表決通過由北京取代台北，美國原本希望推動雙重代表權，但因為阿爾巴尼亞決議案已經先通過，雙重代表權案無法表決，即使表決也不可能通過。