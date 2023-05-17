曝陳明通下周退休 王鴻薇批：學術倫理沒處分還可拿錢

國民黨立委王鴻薇今天表示，她去年8月向台大檢舉台大國發所教授陳明通學術倫理問題，台大至今未處分，陳明通已申請退休，最快下周5月26日可能通過台大校內程序光榮退休。

王鴻薇說，陳明通臉皮夠厚，就是要拿錢，台大在陳明通學倫問題，處理快10個月都沒下文，台大掩護陳明通退休，不處分很客氣了，還要讓陳明通領錢。

王鴻薇表示，行政院副院長鄭文燦因被陳明通指導的碩士論文抄襲，台大撤銷碩士學位，但台大做出的相關審定調查報告，教育部列為機密，無法調閱。

王鴻薇指出，依據教育部2015年及2017年有過三個函釋，指導教授有義務監督與矯正論文品質，學生涉抄，指導教授連帶要被調查甚至處分。

王鴻薇說，去年檢舉後，定期向台大詢問處理狀況，至今沒有下文，陳明通已在台大校內的退休程序連過國發所與社科院兩關，下周台大校評會也會讓陳明通通過退休申請。

王鴻薇表示，陳明通號稱論文量販店，近十年平均每一年可產出10個碩士，生涯共產出173位碩士，指導的學生中甚至出現一個資料，可出現在7篇論文狀況。

陳明通學生林智堅、鄭文燦等的重大抄襲問題，難道不應該處理陳明通？陳明通在林智堅案過程，一路硬拗，讓學生抄襲在前，事後一路喊冤，教育部及台大應該停止陳明通的退休審查程序，先處理學倫調查，教育部之前做的學倫函釋，變廢紙一張。