ChatGPT假冒記者、捏造消息 AI衝擊新聞可信度

ChatGPT自去年11月推出以來在全球掀起革命，AI正衝擊新聞產業，它能幫助新聞工作者提高效率、降低成本，但同時也可能影響文章品質、人力資源，甚至衍生關乎新聞道德倫理的問題。

即將在6月底登場的2023世界新聞媒體年會（World News Media Congress 2023）將聚焦探討AI在新聞室造成的衝擊。

2023世界新聞媒體年會由世界新聞出版協會（WAN-IFRA）與聯合報系共同主辦，邀請多位國際級媒體領袖，包含BBC技術預測部門負責人Laura Ellis、瑞典Schibsted集團IN/LAB負責人Agnes Stenbom、丹麥新創媒體Zetland執行長Tav Klitgaard、比利時媒體集團Mediahuis改革總監Ezra Eeman，以及法國《巴黎人報》（Le Parisien）董事長暨執行長Pierre Louette，將共同探討AI科技為新聞產業帶來的機會與衝擊，以及新聞產業要如何因應AI可能產生的道德與商業風險。

英國《衛報》（The Guardian）日前發表一篇文章，揭露ChatGPT憑空捏造新聞的危機。該報編輯創新負責人Chris Moran撰文指出，旗下記者收到一封電子郵件，內容提及一位研究人員發現了一篇該報記者幾年前撰寫的文章，但無論是在《衛報》官網或其他搜尋引擎上都找不到這篇報導。

進一步調查後，研究人員發現該篇文章根本不存在，一切全是ChatGPT編造的。不僅《衛報》受到影響，許多作者也驚覺自己成了ChatGPT編造的假消息來源。Chris Moran表示，已經有大量報導探討生成式AI有捏造事實和事件的傾向，對於備受信任的新聞機構和記者而言，「杜撰消息來源」特別令人不安，因為AI正試圖為一篇虛構文章增添合法性和說服力，這些虛假訊息將對讀者造成直接傷害。

數位媒體公司BuzzFeed日前關閉其新聞部門BuzzFeed News並裁掉15％的員工，在裁撤消息傳出之前，BuzzFeed年初甫宣布將與OpenAI公司合作，在編輯、採訪以及營運等相關工作流程導入AI技術輔助，同時將運用ChatGPT在互動欄目「Quizzes」中建立依據使用者的個人化、客製化測驗。裁撤與AI導入接連發生，引發外界揣測BuzzFeed裁員是否與AI有關。

為測試AI是否真能取代記者工作，《南華早報》記者Oscar Lu日前進行實測，並將實測過程記錄成2分多鐘的影片後發布。Oscar Lu在訪問香港一所導盲犬培訓學校時，對ChatGPT進行測試，他自己以傳統方式進行訪問、完成報導，同時給ChatGPT幾個具體指令，請ChatGPT撰寫一篇內容包含前寄養家庭反饋、政府聲明，以及香港導盲犬政策的文章。

實測結果發現，ChatGPT能在短短40秒內生成一篇長達900字的文章，雖然有些資訊、如現行導盲犬政策準確可靠，但卻高度依賴網路、書籍以及其他數據，並非提供第一手消息、最新資訊，甚至可能引用不實的消息來源。

Oscar Lu認為，就目前而言，AI還不夠人性化，身為一名記者，親身接觸人群是AI無法取代的關鍵。在規劃該篇報導時，他體驗了學校為這些小狗尋找寄養家庭的困難，同時與消息來源進行交流。他訪問了幾位曾經寄養導盲犬的家庭，最後請相關單位針對該議題進行回應，這些過程彰顯新聞媒體的使命和價值所在。

此外，日本《讀賣新聞》執行董事暨總編輯前木理一郎，《南華早報》前行政總裁、香港Web3公司「Terminal 3」創辦人暨執行長劉可瑞則將以「媒體科技與新聞的未來」為題，探索AI和Web 3.0科技將如何塑造未來的新聞產業，以及該如何防止虛假新聞和廣告。

對於AI、新科技造成新聞人、新聞室衝擊的議題，這些世界級媒體人將齊聚台灣新聞媒體年會現身說法。

聯合報系數十年來積極參與國際新聞組織，爭取到在台舉辦機會。歡迎各界人士、新聞傳媒從業人員、各大專院校相關系所師生參與。

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